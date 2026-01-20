21일 한덕수 1심도 생중계… ‘내란죄’ 첫 법원 판단 나온다

특검, 방조·위증 등 혐의 15년 구형

계엄 내란죄 성립 여부 최대 쟁점

2월 19일 尹 1심 가늠자 될 듯

판단 보류후 관여행위만 따질수도

한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 1심 사건 결론이 21일 나온다. 12·3 비상계엄이 ‘국헌문란을 목적으로 한 내란’ 행위였는지에 대한 법원의 첫 판단이자, 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 기소한 윤석열정부 국무위원 가운데 첫번째 선고다.



다음달 19일 선고되는 윤 전 대통령 내란 혐의 1심 결론의 가늠자가 될 전망이다.

한덕수 전 국무총리. 뉴스1

20일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 21일 오후 2시 한 전 총리의 내란 우두머리 방조·내란 중요임무 종사·위증·허위공문서 작성 및 행사 등 혐의 사건의 선고기일을 연다. 법원은 윤 전 대통령의 체포방해 혐의 사건 선고 때와 마찬가지로 한 전 총리 선고도 생중계를 허가했다.



이번 사건의 핵심 쟁점은 12·3 비상계엄이 내란죄 구성 요건인 ‘국가 헌법 질서를 무력으로 마비시키려는 목적’(국헌문란)과 이를 위한 ‘실질적인 폭력 사태’(폭동)에 해당하는지다.



재판부는 계엄 선포를 비롯해 국회·정치 활동과 자유로운 언론 활동 등을 금지한 포고령 발표, 국회·선관위 병력 투입 등을 헌법 기본질서를 침해하기 위한 폭력 행위인지, 한 전 총리가 이를 위한 국무회의 소집 등 절차적 요건을 충족시키는 데 기여했는지에 대한 판단을 내놓게 된다.



재판부가 한 전 총리의 내란죄 성립 여부는 판단을 보류하고 국무위원으로서 관여한 행위만을 두고 위법성을 따질 가능성도 있다. 법원이 국무위원의 헌법적 책무를 포괄적으로 인정한다면 뒤이을 다른 국무위원 재판에도 여파는 불가피할 것으로 전망된다.



특검팀은 한 전 총리가 ‘국정 2인자’인 국무총리이자 국무회의 부의장으로서 대통령의 자의적 권한 행사를 사전에 견제해야 할 의무를 다하지 않고 국무회의 소집을 건의하며 국무위원 출석을 독촉해 불법 비상계엄 선포를 방조했다며 지난해 8월29일 재판에 넘겼다.

한 전 총리는 계엄 선포 전 윤 전 대통령에게 국무회의 소집을 건의하고 국무위원 출석을 독촉해 절차적 정당성을 갖추는 데 기여한 혐의를 받는다. 계엄 후에도 이상민 전 행정안전부 장관과 언론사 단전·단수 조치 이행을 논의하고, ‘계엄 해제’ 국무회의 소집을 늦췄다는 혐의도 있다.



또 2024년 12월5일 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 사후 선포문에 윤 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관 등과 각각 서명하고 이를 폐기한 혐의 등도 있다.



앞서 윤 전 대통령의 체포방해 사건 재판부가 사후 계엄선포문 허위 작성 및 폐기 혐의에 유죄를 인정하고 징역 5년을 선고함에 따라 한 전 총리의 같은 혐의에 대해서도 유죄 판단이 나올 가능성에 무게가 실린다.



특검팀은 지난달 26일 결심공판에서 한 전 총리에게 징역 15년을 구형했다.



특검팀은 당초 한 전 총리를 윤 전 대통령 ‘내란 우두머리’ 범죄의 방조범으로 기소했으나 재판부 요청으로 공소장을 변경해 적극·능동적으로 내란에 가담했다는 ‘내란 중요임무 종사’ 혐의를 추가했다.



한 전 총리는 최후진술을 통해 “비록 비상계엄을 막지 못했지만 비상계엄에 찬성하거나 도우려 한 일은 결단코 없다”며 “그것이 오늘 역사적인 법정에서 제가 드릴 수 있는 가장 정직한 마지막 고백”이라고 밝혔다.