靑 만찬 후… 與 지도부 갈등 하루 만에 “원팀” 강조

더불어민주당 정청래 대표가 재추진하는 1인1표제 논의 과정에서 공개적으로 갈등이 표출됐던 민주당 지도부가 이재명 대통령과 만찬을 기점으로 급히 이를 봉합하는 모습이다. 다만 여전히 비당권파는 이번 당헌 개정을 정 대표 연임을 위한 포석으로 보는 시선이 있어 당헌 개정을 위한 다음달 중앙위원회 표결까지 당내 논란이 계속될 것으로 전망된다.
20일 기자회견을 예정했던 강득구 최고위원은 전날 이 대통령과 민주당 지도부 만찬에 참석한 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 “시종일관 화기애애한 분위기 속 웃음이 끊이지 않았다”며 “집으로 돌아온 후 박수현 수석대변인과 통화했고 오해와 서운함을 풀었다”며 기자회견 취소를 알렸다. 박 수석대변인도 SNS에 “품 넓게 이해하고 사과를 받아줬다”고 밝혔다.
강 최고위원과 박 수석대변인 간 갈등은 지난 16일 비공개 최고위원회의에서 1인1표제 도입에 대해 강 최고위원이 “(8월 전당대회에) 정 대표 출마가 기정사실화돼 있는데 다음(8월) 전대부터 적용해도 되느냐”며 “이해충돌 아닌가”라고 문제 제기한 사실이 알려지면서 불거졌다. 박 수석대변인은 지난 18일 최고위원 중 1인1표제에 반대하는 목소리를 겨냥해 “해당행위로 번질 가능성이 높다”고 말했고, 이에 강 최고위원은 전날 “선출직 최고위원 발언을 해당행위라고 하는 것이 말이 되느냐”며 맞받아쳤다.
갈등을 빚던 두 의원이 화해 모드로 전환된 것은 이 대통령이 ‘원팀’을 강조한 여파로 보인다. 박 수석대변인은 만찬 후 이 대통령이 정 대표를 향해 “혹시 반명(반이재명)이시냐”고 농담하자, 정 대표는 “우리 모두 친명(친이재명)이고 친청(친청와대)”이라고 답한 것으로 전했다. 이같이 여당과 청와대가 함께 움직이는 모습을 연출한 상황에서 지도부 내 갈등은 당에도, 국정 운영에도 부담이 될 것이란 우려가 반영된 것으로 풀이된다.