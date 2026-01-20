피오, 블락비 데뷔 전 성형외과 끌려가… "눈, 코 고치면 권상우"

피오가 데뷔 전 성형수술을 권유 받은 일화를 공개했다. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

가수 겸 배우 피오가 그룹 ‘블락비’ 데뷔 전 성형수술을 권유받은 일화를 공개했다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 '형들 다 옥상으로 따라와, 권상우 문채원 피오'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 영화 ‘하트맨’으로 호흡을 맞춘 권상우와 문채원, 피오가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

영상에서 피오는 “저 처음 형한테 말씀드린다”며 그가 과거 데뷔를 앞두고 겪었던 성형에 관련된 일화를 이야기했다.

피오에게 '권상우 만들어준다'고 말했던 성형외과 의사 선생님. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

피오는 “제 그룹 ‘블락비’가 데뷔할 때 외모 느낌이 약간 떨어진다 싶은 멤버를 성형외과에 데려갔다”라면서 “저랑 몇 명이 뽑혔는데 영화에 나오는 볼펜 얼굴에 대고 하는 거 있지 않느냐. 본격적인 성형 견적을 뽑았다”라고 밝혔다.

피오는 솔직한 심정을 이야기하며 “나는 외모에 자신이 있었다. 내 얼굴을 사랑했다”라면서 성형수술이 내키지 않았다고 말했다. 그는 “그런데 의사 선생님이 그랬다. 코 수술 조금 하고 눈 조금 하면 내가 너 권상우 만들어준다고 하셨다”고 고백했다.

피오는 “그때 선배님은 너무… 지금도 멋있으시지만 더 반짝반짝하실 때였다”며 20년 넘게 이어져 온 권상우에 대한 애정을 드러내기도 했다.

많은 고민을 했지만 결국 성형 수술을 하지 않은 피오. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

그러면서 피오는 “집에 가서 고민을 많이 했다. 집 화장실을 보면서 ‘권상우? 권상우…’ 하다가 안 될 것 같아서 결국 수술을 하지 않았다”라고 말해 웃음을 자아냈다. 게스트들은 “지금 피오의 얼굴이 매력 있다”라면서 성형수술을 하지 않은 게 다행이라고 격려했다.

피오는 “(영화) 캐스팅 연락이 왔을 때 정말 신기했다”라면서 “어떤 역할이지, 했는데 권상우 선배님 친동생 역할이라고 해서 ‘그때 그 말이 이런 식으로 돌아오네. 그 의사 선생님 대박이다’ 싶었다”고 말했다.

20년 후에 '권상우의 동생'으로 스크린에 서게 된 피오. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

한편, 지난 14일 개봉한 영화 ‘하트맨’은 돌아온 남자 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디이다.

피오는 극중 눈치는 없지만 마음만은 따뜻한 승민(권상우)의 동생 승호(피오) 역을 맡아 열연을 펼쳤다.