이강덕 포항시장 "돈으로 사는 행정통합, 지방자치 가치 버리는 일"

경북도지사 출마 의사를 밝힌 이강덕 포항시장은 현재 적극 추진중인 대구·경북 행정통합과 관련, "돈으로 사는 행정통합은 민주주의와 지방자치 가치를 버리는 일"이라며 반대의 뜻을 분명히 밝혔다.

20일 이 시장은 전날 페이스북에 올린 글에서 "정부가 행정통합특별시에 4년간 최대 20조원의 재원을 지원하겠다고 하는데 이 자금은 누구 주머니에서 나오는 것인가"라며 "세원 자체를 늘리는 대책 없이 특정 통합시에만 거액을 몰아주는 것은 전국 지자체 '생존사탕'을 뺏어 생색을 내는 것과 다름없다"고 강력히 주장했다.

이강덕 시장 페이스북 캡처

그는 "기초자치단체는 중앙정부뿐만 아니라 거대 특별시의 허가와 눈치를 받아야 해 지방자치는 껍데기만 남는다"며 "중차대한 문제를 시·도민 동의나 공감대 없이 밀어붙이는 톱다운 방식은 결코 정당성을 얻을 수 없다"고 역설했다.

특히 그는 "정부가 행정통합특별시에 연간 5조 원씩, 4년간 최대 20조 원의 막대한 재원을 지원하겠다고 한다"며 "하지만 우리는 냉정하게 물어야 한다. 이 거대한 자금은 결국 누구의 주머니에서 나오는 것인가?"라고 반문했다.

이어 "지방소멸을 걱정하는 기초지차체의 돈으로 생색내며 국민을 기만해서는 안된다"며 "지방선거를 앞두고 내세운 달콤한 사탕발림이 아니라 우리의 미래를 위해 더 철저하고 지속가능한 고민이 선행돼야 한다"고 강조했다.

이강덕(사진) 시장은 "절차적 민주주의와 재정의 공정성이 담보되지 않은 채, 주민의 목소리를 배제하고 진행되는 지금의 지자체 통합 논의는 매우 우려스럽다"며 "숫자와 계산기만 두드리는 졸속 통합, 껍데기뿐인 거대 도시라는 허상보다, 단 한 명의 국민이라도 더 행복한 오늘을 지켜내는 것이 진정한 지방자치의 본령임을 잊지 말아야 한다"고 힘줘 말했다.