푸마, 한 단계 진화한 스피드 ‘디비에이트 나이트로 4’ 시리즈 출시

글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)가 한층 진화된 스피드로 최상의 퍼포먼스를 자랑하는 러닝화 ‘디비에이트 나이트로(Deviate NITRO) 4’ 시리즈를 1월 23일부터 순차적으로 공개한다고 20일 밝혔다.

이번 신제품은 푸마의 혁신적인 나이트로폼(NITROFOAM™)기술이 적용된 프랜차이즈 러닝화 ‘디비에이트 나이트로’의 네 번째 시리즈로 더욱 진화된 기술을 적용해 돌아왔다.

일상에서 달리기를 즐기며 속도 향상을 원하는 러너들을 위한 ‘디비에이트 나이트로 4(이하 디나4)’와 세계적인 대회에 참가하는 엘리트 선수를 비롯한 마라톤 마니아에게 최적화된 '디비에이트 나이트로 엘리트 4(이하 디나엘4)'로 구성됐다.

‘디나 4’는 가벼운 조깅부터 중장거리 러닝까지 모든 레벨의 러닝에 적합하다. 듀얼 레이어 질소 주입 나이트로폼 미드솔이 향상된 반발력으로 한층 탄력 있는 주행 속도를 만들어내며, 빠른 속도와 쾌적한 착화감을 선사한다.

메쉬 어퍼는 가벼운 통기성을 제공하며, 유연성을 높인 파워플레이트와 푸마의 검증된 푸마그립(PUMAGRIP) 아웃솔은 다양한 지면환경에서 안정적인 접지력을 보장한다.

'디나엘 4'는 보다 빠른 기록을 향해 도전하는 러너들에게 적합하다. 170g(남성 270사이즈 기준)에 불과해 전작(194g)대비 약 24g 경량화를 이뤘으며, 특수 설계된 나이트로폼 엘리트 쿠셔닝을 적용해 가벼우면서도 에너지 반환율을 최대로 끌어올렸다.

전작의 핏과 착용감을 계승하면서도, 레이스 거리 전반에 걸쳐 더욱 부드러운 착지감과 빠른 반응성, 안정적인 주행감을 제공한다.

푸마코리아 관계자는 "푸마는 끊임없이 스스로를 시험하며 기록을 만들어가는 러너들의 최상의 퍼포먼스를 위해 혁신적인 기술 개발에 매진해왔다"며 "디비에이트 나이트로 프랜차이즈는 항상 퍼포먼스 러닝화의 새로운 기준을 제시해왔고, 특히 이번 4세대 시리즈는 그 진화의 정점을 보여준다“고 밝혔다.

‘디비에이트 나이트로 4’는 1월 23일 선출시되며, ‘디비에이트 나이트로 엘리트 4’는 2월 12일 국내 한정 수량으로 첫 번째 드롭이 진행될 예정이다.

한편, 오는 1월 24~25일 성동구 서울숲 인근에 팝업스토어를 오픈해 고객들에게 제품 체험 및 론칭 구매 기회를 제공하고 국내 한정수량으로 출시되는 '디비에이트 엘리트 4‘ 런칭 에디션의 프리오더 기회가 제공된다.