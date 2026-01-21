네이버 ‘AI·데이터’ 경쟁력 ‘UP’… 새 판 짠다

김광현 CDO·유봉석 CRO 등

C레벨 리더 3명 추가로 발탁

주요 서비스 ‘에이전트N’ 확대

네이버는 C레벨(고위급) 리더 3명을 추가로 발탁하고 주요 서비스에 인공지능(AI) 적용을 가속하기로 했다.

김광현 CDO(왼쪽부터), 유봉석 CRO, 황순배 CHRO.

네이버는 다음 달 1일 자로 김광현 검색 플랫폼 부문장을 최고 데이터·콘텐츠 책임자(CDO)로, 유봉석 정책·RM 부문장을 신임 최고책임경영책임자(CRO)로, 황순배 HR 부문장을 최고인사책임자(CHRO)로 각각 선임한다고 20일 밝혔다.



김 신임 CDO는 네이버 주요 서비스 전반에 AI 에이전트 적용을 확대하고, 검색·데이터 기술 플랫폼 통합과 고도화를 추진한다. 네이버에 쌓인 사용자 정보와 콘텐츠를 융합해 네이버 애플리케이션(앱) 등에 차별화된 AI 에이전트 경험을 구현할 계획이다.



유 신임 CRO는 회사 정책과 리스크 관리 체계를 총괄한다. 이해관계자와 사용자 신뢰를 기반으로 지속 성장할 수 있는 플랫폼을 만드는 데 주력한다. 황 신임 CHRO는 회사 인사 전략과 조직운영 체계를 총괄한다. 네이버의 중장기 인사 정책과 AI 시대 조직 경쟁력 강화를 주도할 계획이다. 네이버 관계자는 “C레벨 리더십 중심의 책임 경영 체제에서 ‘에이전트N’을 중심으로 AI 경쟁력을 고도화하고 새로운 글로벌 사업 기회 발굴과 도전을 이어나가겠다”고 말했다. 네이버는 새 리더십 체계에 맞는 세부 조직 개편을 차례로 진행하기로 했다.