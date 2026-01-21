경기도민 삶 만족도 ‘업’, 생계 부담 ‘다운’

‘2025 道 사회조사’ 결과



행복도 10점 만점 6.5로 상승

소득 분배 불공평 인식도 줄어

경기도민의 행복감은 늘어난 반면 ‘소득 분배가 불공평하다’는 인식은 크게 줄어드는 등 삶에 대한 만족도가 꾸준히 상승하고 있다는 조사 결과가 나왔다.



20일 ‘2025년 경기도 사회조사’ 결과에 따르면 2021년부터 2025년까지 도민들의 주관적 행복 수치와 경기 체감도, 여가 활동 등은 생활 전반에서 완만하게 일관된 개선 흐름을 보였다. 도가 지난해 도내 3만1740가구를 대상으로 실시한 이번 조사에서 삶의 만족도는 10점 만점에 평균 6.3점을 기록했다. ‘보통(5점)’이 33.7%였고 이어 8점(17%), 7점(16.7%)의 순이었다. 2021년 5.8점, 2023년 6.2점보다 상승한 수치다.



행복도는 6.5점이었다. 역시 2021년 6.0점에서 2023년 6.4점, 2025년 6.5점으로 높아졌다. ‘보통(5점)’이 24.6%로 가장 많았고 이어 7점(18.9%), 8점(16.8%) 순이었다.



도 관계자는 “여가·관광 등 외부활동 증가, 주거환경 만족도 개선, 생계유지 어려움 감소 등 생활 전반의 변화와 맞물려 개선된 점이 영향을 끼쳤을 것”이라고 평가했다.



소득 분배 ‘불공평’ 인식은 2021년 62.2%에서 2023년 59.1%, 2025년 50.6%로 점차 감소한 것으로 나타났다. 생계유지 어려움 경험 역시 2021년 46.0%에서 2023년 39.6%, 2025년에 38.2%로 완화됐다. 체감경기는 여전히 어렵지만 도민이 느끼는 분배·생계 압박의 강도는 상당 부분 개선됐음을 보여주는 결과라는 설명이다.



코로나19 여파로 2021년 28.0%에 그쳤던 공연 및 스포츠 관람 경험은 2023년 25.6%포인트 상승했다. 2025년에는 52.6%로 코로나19 이전인 2019년 59.7%에 근접했다. 2025년 관광 경험 역시 67.4%로 2019년 61.6%보다 활성화됐다. 일상생활 재개와 생활문화 소비가 정상화된 것으로 해석할 수 있다.



이번 조사는 지난해 8월20일부터 9월3일까지 도내 3만1740가구 15세 이상 5만9942명을 대상으로 복지, 주거·교통, 문화·여가, 교육, 소득·소비, 일자리·노동의 6개 부문에서 진행됐다.