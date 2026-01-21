‘음주운전’ 임성근, 이레즈미 문신 의혹에 “좋아 보였다”

사진=온라인 커뮤니티

넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'(이하 '흑백요리사2')로 인기를 끈 임성근 셰프가 과거 음주운전 고백 이후 문신까지 논란이 되자 "개성 시대라 젊은 친구들처럼 해봤다"고 말했다.

임성근은 최근 자신의 인스타그램 게시물에 각종 비판·비난 댓글이 달리자 일일이 답글을 남겨 "모든 게 내 불찰"이라며 재차 사과했다.

그러면서 "차라리 비난과 욕 그리고 걱정을 해주니 편한 마음이다. 다시 한 번 머리 숙여 죄송하다는 말씀 드린다"고 말했다.

임성근은 "별 것 아니지만 필요한 곳에 재능기부 하면서 즐겁게 생활할 것을 약속드린다" "한 순간의 꿈. 전 유명해지고 싶지도 않고 그냥 내 모습대로 꾸미지 않고 살려고 노력한다"고 했다.

그러면서 "많이 혼내 달라. 죄송하다" "이번에 나를 돌아보는 계기가 됐다"고도 말했다.

그는 "음주운전은 잘못한 게 맞고 음주운전을 고백하면서 술을 마시는 태도도 잘못됐다"는 말엔 "반성했다고 해서 잘못한 게 없어지진 않지만 이 일과 관련 없는 문신을 가지고 관련 지어 욕하는 건 진짜 아닌 것 같다"고 했다.

팔 등에 있는 문신에 대해서는 "요즘 타투가 너무 좋아 보이더라. 자기 개성이니까. 그래서 저도 젊은 친구들처럼 해봤다"고 말했다.

임성근은 지난해 말부터 방송한 넷플릭스 예능 '흑백요리사:요리 계급 전쟁' 시즌2에 나와 주목 받았다.

그러나 지난 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 지난 10년 간 세 차례 음주운전으로 경찰에 붙잡힌 적이 있다고 말하며 사과해 논란이 됐다.

그는 "술을 좋아하다 보니까 실수했다. 10년 전에 술에 취해 차 시동을 걸어놓고 자다가 적발됐고, 가장 최근에 걸린 건 5~6년 전이다. 당시 형사 처벌을 받아 면허가 취소됐고 면허를 다시 땄다"고 했다.

임성근은 음주운전 논란 후 예정돼 있던 각종 방송 출연이 전면 무산됐다.