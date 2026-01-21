전현무, '흑백요리사' 출연 셰프 폭로..."예쁜 여자 되게 좋아해"

전현무가 “윤남노 셰프가 예쁜 여자를 되게 좋아한다”고 폭로했다. JTBC Voyage

방송인 전현무가 "윤남노 셰프는 예쁜 여자를 되게 좋아한다"고 폭로했다. 윤남노 셰프는 넷플릭스 ‘흑백요리사’에 요리하는 돌아이로 활약하기도 했다.

지난 20일 JTBC Voyage ‘혼자는 못 해’에 셰프 윤남노와 만화가 겸 방송인 김풍이 게스트로 출연한 영상이 게재됐다. 게스트들은 전현무, 이종격투기 선수 추성훈, 개그우먼 이수지, 배우 이세희 등과 이야기를 나눴다.

대화 중 김풍은 추성훈과의 인연을 언급하면서 “세희 씨만 빼고는 다 안다”고 친분을 드러냈고, 윤남노는 “저도 세희 님”이라며 초면임을 언급했다.

이를 들은 이수지는 “저희 들어오는데 남노 씨가 세희 님만 계속 보고 계시는 거예요”라고 말해 분위기를 달궜다.

출연진들 입장 시 윤남노는 이세희와 제일 먼저 악수하기도 했다.

그러자 전현무는 “남노, 예쁜 여자 되게 좋아해. 내가 그건 알아요”라며 윤남노를 놀렸다. 곧바로 이수지는 “예 저도요”, 김풍은 “남노 좋아하지”라며 이에 동의했다.

잠시 머쓱해진 윤남노는 결국 “좋아해요”라고 솔직하게 인정했다. 전현무는 “남자는 눈빛을 못 속여”라고 덧붙였다.

이를 지켜보던 김풍은 이세희에게 “윤남노 같은 스타일은 어떠냐”고 질문을 던졌다. 윤남노는 스스로를 ‘돼지상’이라고 표현하며 분위기를 가볍게 만들었다. 이세희는 말을 더듬으며 “너무 귀엽다”고 답했다. 김풍은 이세희를 보고 “왜 이렇게 말이 느려지냐”며 웃음을 터뜨렸다.

마지막으로 추성훈은 “예쁜 여자 안 좋아하는 남자가 어디 있느냐”며 솔직한 한마디를 보탰고, 이에 윤남노는 “제가 이 말하고 싶었다”고 공감했다.

한편 윤남노는 넷플릭스 ‘흑백요리사’에 출연해 요리하는 돌아이라는 별명으로 활약했다.