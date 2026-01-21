차태현, 욕심 때문에 결혼 못할 뻔한 사연…“바로 이별통보 받아”

배우 차태현이 결혼 직전 아내와 한때 이별을 겪었던 사연을 공개했다.

20일 방송된 SBS ‘무무×차차 우발라디오’에서는 이별로 힘들어하는 사연자의 사연이 소개됐다.

SBS ‘무무×차차 우발라디오’ 유튜브 캡처

사연자는 “전 여자친구와 결혼하고 싶었다. 그래서 자리를 잡기 위해 일에 몰두했다. 쉬는 날에도 일을 배우러 갔고 (여자친구에게) 연락도 자주 못 했다. 주말 근무도 겹쳤다”고 설명했다.

그는 “이별 통보를 받은 다음에야 자리를 잡게 됐다”고 털어놨다. 이에 차태현은 “일 때문에 신경을 못 쓴 것”이라며 안타까움을 표했고, 전현무는 “얄궂게도 자리를 잡으니 헤어진 상태다”라며 공감했다.

SBS ‘무무×차차 우발라디오’ 유튜브 캡처

사연을 들은 차태현은 자신도 과거 비슷한 상황을 겪었다고 털어놨다. 그는 “아내와 서른 살에 결혼하자고 약속했었다. 그런데 그 즈음에 일이 계속 안 풀렸다”고 회상했다.

전현무가 “안 풀린 적이 있었냐”고 묻자 차태현은 “영화 ‘엽기적인 그녀’ 이후로 천천히 내려오던 시기였다”고 설명했다.

차태현은 결혼을 늦추려는 마음이 갈등을 불러왔다고 밝혔다. 그는 “결혼 전에 한 번 더 치고 올라가보고 싶은 욕심이 있었다. 그래서 결혼을 내년으로 미루면 안 되겠냐고 했다가 바로 이별 통보를 받았다. 와이프가 바로 끝냈다”고 말했다.

SBS ‘무무×차차 우발라디오’ 유튜브 캡처

전현무는 “어떻게 다시 붙잡았냐”고 묻자 차태현은 “바로 달려갔다. 미안하다고 하고 약속대로 서른 살에 결혼했다”고 답했다. 그는 빠른 결단이 결혼으로 이어졌다고 덧붙였다.

차태현은 첫사랑인 동갑내기 최석은씨와 2006년 결혼해 화제를 모은 바 있다. 현재 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.