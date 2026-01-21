하이브 아메리카, 넷플릭스 등과 손잡고 팝 그룹 탄생기 공개

하이브 아메리카가 세계적인 크리에이터 앨런 치킨 차우(Alan Chikin Chow), 넷플릭스와 손잡고 차세대 팝 그룹의 탄생 과정을 담은 시리즈를 선보인다.

하이브 아메리카는 20일(현지시간) 앨런 치킨 차우, 넷플릭스와 파트너십을 맺고 새로운 팝 그룹의 탄생 과정을 담은 각본 기반 시리즈를 공동 제작한다고 밝혔다.

앨런 치킨 차우는 현재 유튜브 구독자 9920만명을 보유한 채널 ‘앨런스 유니버스(Alan’s Universe)’를 운영하는 유튜버다.

앨런 치킨 차우는 해당 채널에서 청소년의 사랑과 우정을 그린 웹 드라마 시리즈 ‘앨런스 유니버스’를 선보이고 있다.

새로 제작되는 넷플릭스 시리즈에는 예술 학교에 입학한 아이돌 지망생들이 혼성밴드를 결성하며 벌어지는 이야기를 담는다.

출연진은 해당 시리즈를 통해 신곡을 발표하며 본격적인 가요계 활동을 시작한다.

하이브 아메리카와 앨런 치킨 차우는 이번 프로젝트를 위해 지난해 4월 파트너십을 맺고 새 레이블 ‘하이브 아메리카 x AU(HYBE AMERICA x AU)’를 설립했다.

하이브는 앞서 미국 게펜 레코드와 협업으로 글로벌 걸그룹 캣츠아이를 제작했으며, 캣츠아이의 데뷔 과정을 담은 다큐멘터리 시리즈를 넷플릭스에 공개한 바 있다.

앨런 치킨 차우는 “전 세계적으로 엔터테인먼트 문화를 선도하는 하이브 아메리카와 넷플릭스의 뛰어난 창작진들이 만나 새로운 팝 그룹을 론칭하는 획기적인 프로젝트”라며 “글로벌 팬들에게 창의적인 영감과 즐거움이 담긴 스토리텔링을 전하겠다”고 밝혔다.