SNT에너지, 美 파워젠 인터내셔널에서 글로벌 협력 관계 구축

SNT에너지는 20일(현지시간)부터 사흘간 미국 텍사스 샌안토니오에서 열리는 ‘파워젠 인터내셔널 2026(POWERGEN International 2026)’에 참가 중이라고 21일 밝혔다.

SNT에너지가 2014년 마산항에서 HRSG 슈퍼 모듈을 수출하기 위해 선적하는 모습.

파워젠 인터내셔널 2026은 LNG(액화천연가스)발전부터 원자력, 재생 에너지를 망라하는 세계 최대 규모의 발전 전시회로, 주요 발전사와 글로벌 EPC(설계·조달·시공 일괄 수행)사, 대규모 에너지 수요기업, 각종 기자재 업체 등 80여개국 500개 이상의 기업들이 참가 중이다.

SNT에너지는 LNG복합화력발전(HRSG)과 원자력 발전의 핵심 보조기기인 복수기에 대한 글로벌 협력 관계를 구축해 나갈 계획이다. 1990년 국내 최초로 HRSG 핵심부품인 고주파 핀튜브 국산화에 성공한 이후 독자설계 능력과 생산기술을 갖추고 국내외 시장에 HRSG를 납품해 왔다.

특히 2014년 호주 익시스 프로젝트에 국내 최초로 슈퍼 모듈 방식의 HRSG를 성공적으로 납품하면서 기술력을 인정받았다. 슈퍼 모듈 방식은 HRSG 전체를 조립한 후, 발전소 현장에서 설치하는 방식으로 현장 시공 기간과 비용을 획기적으로 단축할 수 있다.

SNT에너지가 20일부터 사흘간 미국 텍사스 샌안토니오에서 열리는 ‘파워젠 인터내셔널’에 개설한 부스 모습. SNT에너지 제공

또 지난해 설립한 미국 루이지애나 공장을 기반으로 HRSG 및 공랭복수기(Surface Condenser) 미국 현지 생산뿐만 아니라 미국 내 기존 발전소에 대한 유지·보수 및 각종 AS 사업 등 다각적으로 연결시켜 나갈 방침이다.

SNT에너지 관계자는 “이번 파워젠 행사를 통해 인공지능(AI)시대 전력난 극복을 위한 글로벌 발전업계의 흐름에 동참하고, 세계 HRSG 시장에 다각적으로 대응해 나갈 것”이라고 말했다.