SNT에너지, 미국 파워젠 인터내셔널 발전 전시회 참가

SNT에너지는 20일(현지 시각)부터 3일간 미국 텍사스 샌안토니오에서 열리는 ‘파워젠 인터내셔널 2026’에 참가 중이라고 21일 밝혔다.

이 행사는 LNG 발전부터 원자력, 재생 에너지를 망라하는 세계 최대 규모의 발전 전시회이다.

HRSG 슈퍼 모듈. SNT에너지 제공

주요 발전사, 글로벌 EPC사, 대규모 에너지 수요기업, 각종 기자재 업체 등 80여개국 500개 이상의 기업들이 참가 중이다.

SNT에너지는 LNG 복합화력 발전(HRSG)과 원자력 발전의 핵심 보조기기인 Surface Condenser(복수기)에 대한 글로벌 협력 관계를 구축해 나갈 계획이다.

SNT에너지는 1990년에 국내 최초로 HRSG 핵심부품인 고주파 핀튜브 국산화에 성공했으며, 국내 HRSG 업계의 선두 주자로서 독자설계 능력과 생산기술을 갖추고 국내외 시장에 HRSG를 납품해 왔다.

특히 2014년에는 호주 익시스(Ichthys) 프로젝트에 국내 최초로 슈퍼 모듈(Super Module) 방식의 HRSG를 성공적으로 납품하면서 기술력을 인정받은 바도 있다.

‘슈퍼 모듈 방식’은 HRSG 전체를 조립한 후 운송해 발전소 현장에 바로 설치하는 방식으로 현장 시공 기간과 비용을 획기적으로 단축할 수 있다.

SNT에너지는 지난해 설립한 미국 루이지애나 공장을 기반으로 HRSG 및 Surface Condenser의 미국 현지 생산뿐 아니라 미국 내 기존 발전소에 대한 유지 보수 및 각종 AS 사업 등으로도 다각적으로 연결시켜 나가겠다는 방침이다.

이를 통해 발전사업을 세계 시장점유율 1위인 기존의 화공사업(Air Cooler)에 이은 회사의 핵심 포트폴리오로 굳건히 자리매김해 나가겠다는 계획이다.

2023년 달러/원 환율이 1300원대를 하회할 당시 진행된 여러 해외 HRSG 입찰 과정에서 미래 환율 상승 가능성을 입찰 가격에 적극적으로 반영하지 않아 수주에 실패한 경험을 계기로 향후 해외 및 국내 수주 경쟁에 임하는 전략 또한 적극적으로 변화시켜 나가겠다는 방침인 것으로 알려졌다.

SNT에너지 관계자는 “이번 파워젠 행사를 통해 인공지능(AI) 시대 전력난 극복을 위한 글로벌 발전업계의 흐름에 함께 하고 미국, 일본, 폴란드, 베트남, 대만, 중동, 중앙 아시아 등 HRSG 시장에 다각적으로 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.