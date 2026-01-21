선린대 외국인유학생, 덕동마을서 한국전통문화체험행사 가져

포항 선린대학교 국제교류교육센터는 지난 16일 한국어과정에 재학 중인 외국인 유학생 120여 명을 대상으로 한국전통 문화체험행사를 가졌다고 21일 밝혔다.

비교적 포근한 날씨 속에 한국어과정 유학생들은 이날 덕동문화마을을 방문해 한국전통문화를 체험하는 방식으로 이뤄졌다.

선린대 국제교류교육센터는 지난 16일 한국어과정에 재학 중인 외국인 유학생 120여 명을 대상으로 한국전통 문화체험행사를 진행한 가운데 외국인 유학생들이 다도예절 등 전통문화 체험활동을 하고 있다. 선린대 제공

난타, 판소리, 한식퓨전요리(사과피자) 만들기, 오곡강정 만들기, 인절미 메치기, 다도예절 등 6개 전통문화 체험활동에 참여해 한국문화에 대한 이해도를 넓히고 다양한 경험을 쌓는 유익한 시간을 가졌다.

겨울학기에 새로 입학한 신입생 ‘토 프엉 타오(베트남)’학생은 "인터넷으로만 보던 한국전통문화를 직접 체험할 수 있어 굉장히 신기하고 재미있었다. 특히 예쁜 한복을 직접 입어볼 수 있어서 기분이 매우 좋았다"는 소감을 밝혔다.

유학 생활 6개월 차에 접어드는 테미르베코바 아델리나(키르기스스탄)씨는 “최근 키르기스스탄에 한국전통문화공연단이 방문해 진행한 난타 공연이 현지인들로부터 매우 호평을 받았다는 소식을 들었다”며 “기회가 되면 한국에서 공연을 관람하고 싶었는데, 마침 오늘 난타를 체험할 수 있어서 매우 흥미로웠다"고 말했다.

국제교류교육센터장 박정훈 교수는 "언어 학습만큼 중요한 것이 그 나라의 문화를 직접 몸으로 느끼는 것"이라며 "앞으로도 유학생들이 한국 생활에 즐겁게 적응할 수 있도록 한국의 멋과 맛을 알릴 수 있는 다양한 체험 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

한편 선린대학교 국제교류교육센터는 매년 우수한 외국인 유학생을 유치해 연 4학기의 체계적인 한국어 교육과정을 운영하고 있다.

한국어 교육뿐만 아니라 문화·진로 체험, 집중 상담 등 유학생들의 성공적인 정주를 돕는 다각적인 지원 프로그램을 제공하고 있다.