李 “이혜훈 거취 결정 못 해… 해명 들어봐야 하는 것 아니냐”

이재명 대통령은 21일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 임명 여부와 관련해 “어떻게 할지 아직 결정하지 못했다”며 “청문 과정을 본 국민들의 판단을 들어보고 판단·결정하고 싶었는데 그 기회마저 봉쇄돼서 아쉽다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 관련 질문에 “국민들께서도 (이 후보자에 대해) 문제 의식을 갖고 있는 부분이 있으나 그에 대해 (이 후보자) 본인의 해명도 들어봐야 하는 것 아니냐”며 이같이 답했다. 야권에서 이 후보자 인사청문회 개의를 거부하고 있는 데 대해 아쉬움을 표한 것이다.

이 대통령은 “할 수 있으면 (청문회를) 지금이라도 해줬으면 좋겠는데, 어떨지 모르겠다”며 “(이 후보자에 대해) 시간을 두고 판단하겠다”고 언급했다.

이 후보자를 둘러싼 각종 논란이 불거진 만큼 청와대의 인사 검증 시스템에 문제가 있는 것 아니냐는 지적에 대해선 “문제가 있다. 결론적으로 부족하다”면서도 “진짜인지 아닌지는 가려봐야 하겠지만, 보좌관한테 갑질을 했는지 안 했는지 우리가 어떻게 알겠느냐”고 했다. 이어 “유능한 분이라고 판단되고, 그쪽 진영에서 공천을 무려 5번을 받아 3번씩이나 국회의원에 당선됐고 아무런 문제가 제기되지 않았던 분”이라며 “그런데 자기들끼리만 알고 있는 정보를 갖고 마치 (영화) ‘대부’에 나오는 배신자 처단하듯이 우리는 모르는 걸 공개해가면서 공격을 한다”고 지적했다. 이 대통령은 “흠 잡힐 일을 한 당사자의 잘못이기도 하겠지만 우리로서는 알기 어렵다”고도 했다.

이 대통령은 이 후보자에 대한 여권 내 반대와 관련해선 “‘우리가 어떻게 만든 정권인데 그 중요한 자리를 왜 상대방한테 주느냐. 섭섭하다. 지지 철회할 거야’라는 분도 있다. 이해가 된다”면서도 “대통령은 당선될 때까지는 한쪽 진영의 대표인 것이 분명한데 당선되는 순간부터는 전체를 대표해야 한다고 확고히 생각한다”고 말했다. 다만 “출신이라든지 대표하던 진영, 그 진영의 가치 지향, 신념 같은 것은 변하지 않는다”고 강조했다.

이 대통령은 “각료 임명이나 청와대 참모들을 꾸리는 데 압도적 다수는 우리의 생각과 가치 지향을 함께하는 같은 색깔, 같은 진영의 사람들인데, 그렇게만 하면 어떻게 하느냐”며 “그래서 한번 시도해 본 건데, 이 후보자 지명 문제가 이렇게 극렬하게 저항에 부딪힐 줄은 몰랐다”고 말했다.