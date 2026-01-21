인천대 지역동행플랫폼, 공공의대 설립 필요성 모색 토론회

국립 인천대학교가 공공의대 설립의 필요성을 모색하는 자리를 마련한다. 인천대 지역동행플랫폼은 23일 중구 대한성공회 인천 내동교회 성당에서 제23차 지역현안 토론회를 개최한다. 이날 ‘랜디스 박사 기념관 건립의 추진 필요성 공론화’ 등을 내용으로 한다.

이번 토론회는 ‘랜디스 박사의 삶과 지역공공의료 태동을 통해 본 공공의대 모색’이 주제다. 1890년 제물포에 도착해 가난한 환자와 고아들을 돌보며 공공의료 씨앗을 뿌린 의사이자 선교사 랜디스의 삶·정신을 조명한다. 의료를 시장이나 단순한 직업이 아닌 사회적 책무이자 봉사로 실천했던 그의 삶을 돌아본다.

더 나아가 인천대 공공의대 설립의 필요성을 함께 생각해보는 자리가 될 전망이다. 3건의 주제 발표에 이은 토론은 전영우 이사장(인천생각협동조합)이 좌장을 맡는다. 조승연 영월의료원 외과장(전 인천의료원장), 손동혁 한국문화정책연구소 이사장, 장기용 내동교회 신부 등이 참여한다.

인천대 관계자는 “랜디스 박사는 서양인으로 처음 인천에 병원을 세우고, 의료를 통해 사람들과 삶을 함께 했다”며 “우리사회가 직면한 공공의료의 위기를 성찰하는 동시에 미래를 모색하는 중요한 출발점이 될 것”이라고 말했다.