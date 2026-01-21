“자연과 맛”…충북 괴산, 1000만 방문객 품었다

충북 괴산군이 방문객 1000만 시대를 열었다.

군은 지난해 연간 방문객이 1162만명에 달했다고 21일 밝혔다. 자연과 미식을 결합 체류형 관광으로의 체질 개선에 성공했다는 평가다.

지난해 충북 괴산에서 열린 고추축제에 인파가 몰렸다. 괴산군 제공

최근 한국관광공사 데이터랩이 분석한 2025년 괴산군 관광 통계에 따르면 총방문객 수는 1161만7392명으로 나타났다. 이는 2024년 1142만1868명 대비 약 1.7% 증가한 수치다.

거주지별로는 충북 38%에 이어 경기 21.2%, 서울 10.2% 순으로 수도권 방문객 비중이 31.4%에 달했다. 거리별로는 70~140㎞ 39.35%(456만명), 30~70㎞ 33.34%(387만명), 30㎞ 미만 15.21%(176만명) 순이다.

내비게이션 검색 유형 분석을 보면 전체 검색 중 음식이 22.8%로 가장 높았고 자연관광 19.4%, 숙박 18.6% 순으로 집계됐다. 외지인들은 ‘자연관광’을 가장 많이 선택했다. 산막이옛길과 화양구곡, 괴강관광지 등이 사계절 점유율이 높은 지역이다.

미식도 한몫했다. 괴산 빨간맛 축제, 고추축제, 김장축제 등이 자연 풍경과 함께 특산물 소비 등을 즐기는 오감 만족형 관광 구조를 구축했다.

군은 체류형 관광에 힘을 쏟는다. 박달산 자연휴양림과 산막이 트리하우스 등 자연 공존형 숙박 시설로 체류 시간을 늘린다는 구상이다.

송인헌 괴산군수는 숲과 계곡, 농촌의 원형을 보존한 괴산은 방문객이 머무는 시간으로 변화하고 있다”며 “쉼표가 있는 자연 관광 도시를 만들겠다”고 말했다.