단식 7일째 장동혁 대표 [한강로사진관]

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표가 21일 국회 로텐더홀에서 단식 농성을 이어가고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 더불어민주당에 통일교·공천헌금 의혹 관련 ‘쌍특검’ 입법을 요구하며 단식에 들어간 지 7일째인 가운데, 건강이 급격히 악화되며 변수로 떠올랐다. 장 대표는 산소포화도가 크게 떨어져 의료진의 병원 이송 권고를 받았으나 이를 거부하고 응급 조치를 받았으며, 의료진은 상황에 따라 병원 호송 가능성을 보고 있다.

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 7일 차를 맞은 국민의힘 장동혁 대표가 21일 서울 여의도 국회 로텐더홀 단식 농성장을 찾은 개혁신당 이준석 대표와 인사하고 있다.

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표가 21일 국회 로텐더홀 단식 농성장을 찾은 이석연 국민통합위원장과 인사하고 있다.

이준석 개혁신당 대표는 귀국 직후 국회 로텐더홀 농성장을 찾아 장 대표를 만나 건강을 우려하며 단식 중단을 권유하고, 양당 공조를 위해 역할을 계속해달라고 당부했다. 이에 장 대표는 야당으로서 선택의 여지가 없었다며 여당의 무대응을 비판하고, 특검 공조에 대한 감사의 뜻을 밝혔다.

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표가 21일 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 물을 마시고 있다.

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 국민의힘 장동혁 대표가 단식 중인 가운데 21일 국회 로텐더홀에 응원 꽃바구니가 놓여있다.

장 대표는 이후 페이스북에 자필 글을 올려 단식 7일차임을 알리며 “민심이 천심”이라 강조하고, 자신의 결단과 진심을 호소했다.