신개념 정책 토론 예능 ‘더 로직’ 22일 첫방

문체부 제작 지원·KBS2 방영

KBS 2TV에서 사회적 쟁점이 된 정부 정책을 다양한 인사가 토론하며 살펴보는 예능 프로그램이 방영된다.



문화체육관광부는 22일부터 다음 달 19일까지 신개념 예능형 토론 프로그램 ‘더 로직’을 선보인다고 21일 밝혔다.



문체부가 협찬 광고 등 제작 지원에 나선 프로그램으로, 매주 목요일 오후 9시 50분부터 70분간 총 5차례 방송된다. 프로그램에서는 국민 100명이 직접 토론에 참여해 정책과 관련된 다양한 의견을 나눈다. 딱딱하고 정형화된 정책 토론의 틀에서 벗어나 서바이벌, 사회실험, 관찰 카메라 등 다양한 예능적 장치를 가미했다.



일반 시민과 함께 토론에 나설 연예인 출연진도 기대를 모은다. K팝 그룹 에이비식스(AB6IX)의 이대휘·엑스디너리 히어로즈의 건일·유나이트(YOUNITE)의 은호, 방송인 서출구·샘 해밍턴·일리야 벨랴코프·수잔 샤키야·크리스 존슨 등이 참여한다. 문체부 관계자는 “지루하고 긴 정책 토론 대신 예능의 틀을 빌려 우리 사회의 다양한 참여자들이 숙의하고 어우러지는 공론장을 만들었다”고 말했다.