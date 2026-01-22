[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 22일 (목요일) 주식? 계약? 금전거래에 신중해야 하는 띠는

96년생 신용은 한번 잃으면 만회하기 어렵다. 84년생 소탈한 모습으로 대하면 좋은 때이다. 72년생 힘든 고비에 극복이 가능하다. 60년생 물품구입 실물수를 조심하자. 48년생 물욕이 강하면 실물을 거둔다. 36년생 속이 답답하니 바다로 나가자.

97년생 가까운 사람과 다툼 주의하라. 85년생 문서상의 개운치 못하면 확실히 해라. 73년생 진로문제에 갈등이 온다. 61년생 승진에 즐거움이 있다. 49년생 지나친 욕심을 버리자. 37년생 먼 거리에 여행은 삼가하자.

98년생 시간을 허비하지 마라. 86년생 친구를 모방하는 것도 발전할 수 있다. 74년생 실패를 해도 자신감부터 회복하라. 62년생 자기 페이스를 끝까지 유지하자. 50년생 한번 실패에 좌절하지 말자. 38년생 자식의 근심은 부모의 근심이다.

99년생 항상 심신에 여유를 가져라. 87년생 우직한 모습은 큰 이득은 힘들다. 75년생 일에 포커스를 맞추어라. 63년생 업무로 인한 스트레스가 많다. 51년생 자금문제로 고민하는 운이다. 39년생 부동산 문제는 해결이 늦다.

00년생 성과도 있고 신분상승의 기운이 강하다. 88년생 새로운 시작은 중요한 의미다. 76년생 원하던 이성친구를 만난다. 64년생 금전거래에 신경쓰자. 52년생 과도한 음주는 삼가하자. 40년생 온갖 정성을 쏟는다면 쾌차한다. 28년생 장기적인 계획에 변화가 생긴다.

01년생 고정관념 버리고 내면을 완전히 물갈이 하자. 89년생 부정한 것은 거절하고 배척하라. 77년생 직장동료와 원만하게 하라. 65년생 멀리서 좋은 소식이 온다. 53년생 경쟁관계는 되도록 피하자. 41년생 가족관계로 마음놓기 힘들다. 29년생 자신감이 필요하다.

02년생 선배의 성공실패담을 듣는 것 또한 좋은 일이다. 90년생 상대를 설득하려면 부드럽게 해라. 78년생 어설픈 시작은 삼가하자. 66년생 일을 대충 덮어두지 말자. 54년생 잡기로 낭패 당할 수 있다. 42년생 친구와 명암을 달리하지 말자. 30년생 근심거리가 사라지니 기쁘다.

03년생 오늘은 사방에 귀인을 얻을 수 있는 운세다. 91년생 현재의 일은 노력부족으로 성사안된다. 79년생 움직이지 말고 한자리에 일하자. 67년생 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다. 55년생 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다. 43년생 가족과 가정을 중히하자. 31년생 문서분실에 각별히 주의하라.

04년생 나의 생각이 배치될 가능성이 농후하다. 92년생 여건이 좋지 않으니 자중해야 한다. 80년생 외국과 관련있는 일이 생긴다. 68년생 새로운 거래선이 나타난다. 56년생 배우자의 건강을 채크하자. 44년생 정신적으로 피곤한 운이다. 32년생 거래운이 좋아지겠다.

05년생 일을 기다리지 말고 먼저 실행에 나서라. 93년생 가벼운 질환과 집안에 근심이 온다. 81년생 여성은 애인과 즐거운이 있다. 69년생 새로 시작하는 마음으로 하자. 57년생 비가 걷히고 바람이 잦아든다. 45년생 가족에 즐거운이 있다. 33년생 씀씀이를 줄이고 절약하라.

06년생 어려움이 따를 때는 기다리는 것이 좋다. 94년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 82년생 경쟁자가 나타난다. 70년생 애정에 한층 더 신경을 써라. 58년생 일에 뛰어드는 것은 무리다. 46년생 덜 익은 과일은 먹지말자. 34년생 나이를 생각하고 건강에 유의하라.

95년생 다양한 색상으로 조화를 이루어라. 83년생 인연은 그리 멀리 있지 않다. 71년생 사람들 틈에서 빠져나오자. 59년생 금전을 잃어버릴까 걱정된다. 47년생 귀중한 문서나 물건을 잘 챙기자. 35년생 변동운은 그리 좋지 않구나.

백운철학원