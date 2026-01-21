그린란드 관세 위협에 ‘셀 아메리카’ 우려… 美 주식·채권·달러 ‘트리플 약세’

金 온스당 4700달러선… 최고치 경신

도널드 트럼프 미국 대통령의 유럽 8개국을 대상으로 한 ‘그린란드 관세’ 위협에 ‘셀 아메리카’(미국 자산 매도) 우려가 커지며 미국 주식·채권·달러가 일제히 약세를 보였다.

뉴욕증권거래소에서 한 트레이더가 업무를 보고 있다. 로이터연합뉴스

20일(현지시간) 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수, 다우평균은 각각 -2.06%, -2.39%, -1.76% 하락하며 거래를 마쳤다. 올해에도 강세를 이어가며 사상 최고치를 경신했던 S&P500은 이날 143.15포인트 떨어지며 올해 상승분을 모두 반납했다. 하락 폭은 지난해 10월10일 이후 3개월 만에 가장 컸다. 엔비디아(-4.38%), 테슬라(-4.17%), 애플(-3.44%), 아마존(-3.40%), 알파벳(-2.43%) 등 빅테크(거대기술기업) 주요 종목도 하락했다.

채권시장에서는 미 국채 가격 하락(금리 상승)으로 이어졌다. 다카이치 사나에 일본 총리가 내달 조기 총선거 실시 방침을 굳히며 일본 재정 악화 우려로 일본 국채 수익률이 급등한 것도 영향을 준 것으로 풀이된다. 이날 뉴욕증시 마감 무렵 10년 만기 미 국채 수익률은 전 거래일보다 0.06%포인트 오른 4.29%를 나타냈다. 지난해 9월 이후 4개월여 만에 가장 높은 수준이다.



셀 아메리카 우려에 달러화 가치도 가파른 약세를 이어갔다. ICE선물거래소에서 유로화 등 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 같은 시간 98.6으로 전장 대비 0.8% 하락했다. 반면 금 가격은 온스당 4700달러선을 돌파하며 사상 최고치 기록을 경신했다.

돌아온 그린란드 외무 그린란드 문제와 관련해 미국 워싱턴 백악관에서 미국·덴마크 정부와 회담을 마치고 돌아온 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관(왼쪽)이 20일(현지시간) 수도 누크 공항에 도착해 환영 나온 시민과 포옹하고 있다. 누크=AP연합뉴스

앞서 트럼프 대통령은 그린란드에 파병한 유럽 8개국을 대상으로 다음 달 1일부터 10%, 6월1일부터 25%의 관세를 부과하겠다고 밝힌 바 있다. 유럽연합(EU)은 930억유로(약 160조원) 규모의 관세 패키지로 대응하는 한편 ‘경제 핵무기’로 불리는 통상위협대응조치(ACI)를 발동하는 방안도 검토 중이다. 덴마크 연금기금 아카데미커펜션은 약 1억달러(약 1480억원) 규모의 미국 국채 보유분을 이달 말까지 전부 매각할 것이라고 이날 밝혔다.