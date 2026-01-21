“평화 공존 중요… 페이스메이커로 北·美대화 조기 성사 노력” [李대통령 신년회견]

외교·안보



한반도 문제에 美 역할 필요 강조

“트럼프 독특하지만 韓에 큰 도움

남북대화 재개 여건도 만들겠다”



“北 핵무기 생산중단 가장 현실적”

한반도 비핵화 ‘3단계론’ 재확인

“싸울 여지 없는 것이 확실한 안보”

‘남북한 평화적 공존을 위해 미국의 역할이 중요하다.’



이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 신년기자회견에서 밝힌 대북 정책 기조 및 한반도 평화 실현 구상의 주된 내용이다. 대화, 협상의 물꼬를 터 한반도에 안정적으로 평화가 구축되어야 하고, 이를 위해서는 미국의 역할이 중요함을 강조한 것이다. 지난해 도널드 트럼프 대통령과 만나 ‘피스메이커’의 역할을 요청하고, 스스로는 ‘페이스메이커’가 되겠다는 한 구상을 재차 강조한 것으로 해석된다.

기자들 질문 받는 李대통령 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 신년 기자회견을 열고 주요 국정현안 관련 질문을 받고 있다. 이 대통령은 모두발언에서 “국민주권정부 제1의 국정운영 원칙은 ‘오직 국민의 삶’”이라고 강조했다. 뉴시스

◆“트럼프의 독특함, 김정은과의 대화에 도움”



이 대통령은 기자회견 모두발언에서 “우선 페이스메이커로서 북미 대화가 가급적 조기에 성사될 수 있도록 외교적 노력을 다하겠다”며 “남북 대화도 재개될 수 있는 여건을 만들어 나가겠다”고 밝혔다. 그러면서 “통일은 뒤로 미루더라도 평화적 공존이 가능한 상황으로 나가기 위해서는 미국 역할이 중요하다”고 역설했다.



이는 어떻게든 북한을 대화, 협상의 장으로 끌어내고 싶으나 북한이 일절 반응하지 않고 있는 현재의 상황에서 비롯된 것이다. 그는 “싸울 필요가 없거나 싸울 여지가 없는 평화적 공존의 상황, 이게 가장 확실한 안보고 경제성장, 발전에 가장 크게 도움이 된다”며 “대화하고 유화적인 조처도 하고 있지만 (북한의) 반응이 없다”고 답답함을 토로했다. 이어 “북한은 핵 보유국으로 공식 인정받기를 갈망하고 있고, 그 문제를 해결할 수 있는 핵심은 북·미 관계라고 보고 있는 것 같다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

이런 진단에 따라 트럼프 대통령의 역할을 강조한 것이다. 이 대통령은 트럼프 대통령을 “약간 독특한 분”이라고 평가하면서 “(이런 특성이) 한반도 문제에는 크게 도움이 될 수 있다”고 짚었다. “김정은 국무위원장과의 대화에 도움이 되는 스타일”이라고도 평가했다. 자국 내 강력한 카리스마를 바탕으로 기존의 외교 문법을 넘어서는 파격적인 행보를 보이는 공통점을 지적한 것으로 보인다. 대표적인 사례가 트럼프 대통령의 첫 집권 시기인 2019년 6월 판문점 회동이다. 당시 주요 20개국(G20) 정상회의를 위해 일본을 방문하던 중 사회관계망서비스(SNS)로 만남을 제안했고, 김 위원장이 즉각 응하면서 회담이 성사됐다.



북·미 정상회담을 포함한 양국 대화의 재개되기 위해 해 미국이 선택할 수 있는 현실적인 유인책으로는 제한적 제재 완화 조치가 거론된다. 정부도 대북 제재의 틀을 유지하되 인도적·민생 분야를 중심으로 한 선별적 협력 방안을 검토하고 있어서다. 박희권 한국외대 LD학부 석좌교수는 세계일보와의 통화에서 “김 위원장이 중시하는 원산갈마해안지구 관광 산업 등과 연계한 제한적 대북 제재 해제 조치가 일정한 효과를 낼 수 있을 것”이라고 전망했다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 2026 신년 기자회견 '함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약'에서 기자의 질문에 답하고 있다. 청와대사진기자단

◆“북한 핵 포기하겠나”… 현실적 접근 강조



이 대통령은 대북 정책에서도 현실, 국익을 우선하는 ‘실용적 접근’의 필요성을 명확히 했다. ‘북한 비핵화’라는 이상에만 몰입하며 현실을 외면한 결과 “북한의 핵무기는 계속 늘어났다. 지금도 1년에 핵무기 10∼20기 정도 만들 수 있는 핵물질을 생산하고 있다”는 진단에 따른 것이다. 북한의 연간 핵물질 생산량은 국방정보본부가 한·미 연합 정보자산 등을 토대로 추정하는 군사기밀로, 대통령이 이를 공개적으로 언급한 것은 이례적인 일이다. 핵분열 물질인 고농축 우라늄과 플루토늄은 핵무기 제조에 필수적인 원료로, 파괴적인 연쇄 반응을 일으키려면 일반적으로 최소 몇㎏이 필요하다.



이 대통령은 “북한이 핵을 포기하겠느냐”고 반문하며 “현실을 인정하되 (비핵화라는) 이상을 포기하지는 말자는 건 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석에게도 똑같이 얘기했다. 북한이 더 이상 핵물질을 생산하지 않고 핵물질이 해외로 반출되지 않고 대륙간탄도미사일(ICBM) 기술을 더 이상 개발하지 않게 하는 것도 모두에게 이익”이라고 말했다. 이어 “가장 현실적인 건 (핵무기 생산을) 중단하는 협상을 하고, 다음은 핵군축 협상, 길게는 비핵화를 향해서 가자”며 “현실적으로 존재하는 거라면 쌍방이 받아들일 수 있고, 모두에게 도움되는 방법을 찾아가자고 계속 설득하고 있다”고 말했다. 이재명정부는 ‘한반도 비핵화’를 위해 제시한 1단계 ‘핵·미사일 활동 동결’, 2단계 ‘핵능력 축소’, 3단계 ‘비핵화’를 재확인한 발언이다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다. 뉴스1

이 대통령 발언은 4월로 예상되는 미·중 정상회담을 앞두고 두 국가가 전략 경쟁 속에서도 한반도 문제에서만큼은 서로 역할 분담을 하고, 협력해 줄 것을 당부하는 메시지로 해석된다. 이 대통령은 지난 5일 시 주석과의 정상회담에서 한반도 문제에 대한 중국의 중재 역할을 요청했다.



이 대통령은 당시 순방 동행 기자단과의 간담회에서 시 주석에게 “북한 핵 문제를 포함해 한반도 문제에 대해 중재 역할을 해주면 좋겠다”고 요청했다고 소개했다. 이어 “우리는 (북한과) 모든 통로가 막혔다, 신뢰는 완전히 제로이고 적대감만 있는 상태”라며 “노력은 하고 있지만 현재는 소통 자체가 안 되니 중국이 평화의 중재자 역할을 해주면 좋겠다고 말했다”고 전했다. 시 주석과의 만남에서 공개적으로 ‘한반도 비핵화’ 관련 언급이 나오지 않았다는 지적에 대해서는 “한반도 핵 문제도 당연히 심각하게 논의한다. 주변 국가든 북측이든 한국이든 다 수용할 수 있는 방안을 찾아야 한다”고 답했다. 시 주석은 지금까지 한국의 노력을 평가하면서 “인내심을 가질 필요가 있다”는 반응을 보였다.