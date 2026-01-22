잘 파는 기업보다 잘 잇는 기업 …올 유통 키워드는 ‘CONNECT’

대한상의, 트렌드 보고서



고객·매장·AI 연결 새 가치 제공

놀이공원 온듯 소비·여가 결합

“커넥트 전략 실행 생존 판가름”

“고객이 원하는 물건을 직접 찾는 것이 아니라 인공지능(AI)이 먼저 제안하는 시대로 진화하고 있다.”



대한상공회의소는 AI 서비스가 보편화된 시대에 유통업계 미래에 대해 이같이 진단하며 고객과 매장, AI서비스를 얼마나 정교하게 연결하느냐에 따라 각사의 성패가 결정될 것이라고 분석했다.



대한상의는 21일 ‘2026 유통시장 소비 트렌드’ 보고서를 통해 미래 유통의 성장 키워드를 ‘커넥트(CONNECT·연결)’로 선정했다. 커넥트는 순환경제(Circular Economy), 옴니허브(Omni-hub), 신시장(New Market), 신가치(New Value), 경험(Experience), 고객 한 명이 평생 가져다줄 가치(Customer Life Time Value), 기술(Tech)을 의미하는 영어 앞글자를 조합한 말이다.



키워드 선정에 참여한 서용구 숙명여대 교수는 “우리 삶과 가장 가까운 생활 밀착 산업인 유통은 이제 물건을 파는 단계를 넘어 흩어진 기술과 공간을 유기적으로 엮어 고객에게 새로운 가치를 제공하는 ‘연결의 경쟁’이 됐다”고 말했다.



유통의 경쟁력은 ‘더 많이 파는 능력’에서 ‘더 오래 쓰는 등 친환경’으로 이동하고 있다. 집 근처 매장을 물류 거점으로 활용하는 ‘옴니허브(Omni-hub)’ 전략도 유통업계의 새로운 표준으로 떠올랐다. 오프라인 점포는 이제 단순히 유지비가 드는 공간이 아니라 새로운 가치를 만드는 곳으로 재탄생하고 있다.



유통 기업의 영토도 확장되는 추세다. 특히 쇼핑센터의 해외 진출과 온라인 플랫폼을 통한 직접 판매가 새로운 성장 전략으로 주목받고 있다. 소비 경향의 경우 생필품에는 초저가를 추구하면서도 취미·경험에는 과감히 지출하는 양상이 강해져 이에 대한 정교한 대응이 필요하다고 대한상의는 분석했다.



고객의 매장 이용 시간을 늘리는 것도 주요 전략 중 하나다. 강남의 한 대형 백화점은 축구장 3개 규모의 거대한 식품관과 예술 작품을 결합해 마치 놀이공원에 온 듯한 경험을 선사한다. 특히 AI 이용이 늘어날수록 쇼핑 풍경이 바뀔 전망이다.



이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 “국내외 성공사례는 유통의 미래가 이미 연결형 모델로 이동하고 있음을 보여준다”며 “이제 ‘커넥트 전략’을 얼마나 빠르고 현실적으로 실행하느냐가 미래 유통산업의 생존을 가를 것”이라고 말했다.