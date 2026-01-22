‘선재 태깅 로봇’ 도입… 스마트 공정 속도 [희망코리아 특집]

현대제철

현대제철이 철강재를 코일 형태로 감아 둔 제품인 ‘선재’ 검사·포장 단계에 로봇을 투입하며 공정 스마트화에 속도를 내고 있다.



현대제철은 지난해 11월 당진 특수강 소형압연 공장의 선재 코일 출하 라인에 제품 이력·규격 등 정보를 담은 태그를 자동으로 부착하는 ‘선재 태깅 로봇’을 국내 최초로 도입했다고 밝혔다.

‘선재 태깅 로봇’이 제품에 태그를 부착하는 모습. 현대제철 제공

현대제철은 태그 오부착으로 인한 강종 혼재 등 오류를 최소화하고 안전을 개선하기 위해 출하 작업장의 무인·자동화를 추진하고 있다. 그 일환으로 도입된 ‘선재 태깅 로봇’ 시스템은 조립로봇, 부착로봇, 그 외 컨베이어, 코일 고정장치, 안전펜스 등으로 구성돼 있다.



조립로봇은 출력된 제품 태그에 클립을 조립하며 컨베이어를 따라 이송된 선재는 고정장치 위에 놓인다. 부착로봇은 이송된 선재를 스캔해 태그 부착 위치를 찾아 그곳에 태그를 자동으로 붙이는 식이다.



현대제철은 이탈리아의 철강산업 자동화 전문기업 폴리텍(BM Group Polytec)과 협업해 지난해부터 로봇 도입을 추진해왔다.약 2년에 걸쳐 로봇이 효율적이고 안전하게 운영될 수 있도록 시스템을 설계했으며 최근 최종 테스트(FAT2)를 통과해 현장 배치를 완료했다. 특히 로봇 주변을 설비 가동 구역과 작업자 진입 구역으로 명확히 분리해 안전에도 힘썼다.