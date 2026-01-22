LNG 발전사업 추진… 전원 구조전환 박차 [희망코리아 특집]

한국서부발전

한국서부발전이 태안화력 1호기 폐지를 계기로 전국 단위 석탄 대체 액화천연가스(LNG) 발전사업을 본격화하며 전원 구조 전환에 속도를 내고 있다. 경북 구미, 충남 공주, 전남 여수, 충남 아산, 경기 용인 등지에서 석탄을 대체하는 LNG 발전사업을 순차적으로 추진하며, 발전공기업 가운데 가장 빠르게 석탄 감축과 가스 전환을 병행하고 있다는 평가다.



재생에너지 확대는 탄소중립 달성을 위한 핵심 과제지만, 출력 변동성이 큰 태양광·풍력만으로는 전력 공급 안정성 확보에 한계가 있다. 이에 따라 출력 조정이 용이하고 온실가스 배출이 상대적으로 적은 천연가스 발전이 재생에너지 확대 과정의 ‘브릿지 전원’으로 주목받고 있다.

지난달 충남 태안발전본부에서 열린 ‘태안화력 1호기 명예로운 발전종료 기념식’ 참석자들이 기념촬영하고 있다. 한국서부발전 제공

서부발전은 정부의 석탄화력 단계적 감축 정책에 맞춰 노후 석탄설비를 정리하는 한편, 이를 대체할 LNG 발전을 선제적으로 추진해 왔다. 국내 최대 석탄화력 집적지인 태안발전본부에서 이뤄진 태안화력 1호기 폐지는 석탄 중심 전원 체계에서 벗어나는 상징적 전환점으로 평가된다.



태안 1호기 대체 사업인 500㎿(메가와트) 규모 구미 천연가스발전소는 국내 최초의 석탄 대체 LNG 발전소로, 산업단지 인근에 조성되는 산업 친화형 발전소다. 공주(500㎿), 여수(500㎿), 아산 열병합(500㎿)과 1GW(기가와트) 규모의 용인 발전소 등 후속 사업도 순차적으로 추진된다.