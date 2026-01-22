광주광역시 전역 자율차 실증 공간으로

도시 단위 지정은 국내 처음

국토부, 美·中 따라잡기 박차

광주광역시 전역이 국내 첫 도시 단위 자율주행차 실증 공간으로 지정된다.



국토교통부는 21일 광주시 전체를 자율차 시범운행지구로 지정하는 내용의 ‘자율주행 실증도시 추진 방안’을 발표했다. 그간 전국 17개 시도 55곳과 고속도로 전 구간이 자율차 시범지구로 운영됐으나 도시 전체가 설정된 것은 이번이 처음이다.



국토부는 골목길부터 고가도로 등 다양한 도로에서 자율차가 달리는 실증을 통해 자율주행에 필요한 대규모 데이터 학습 기반을 만들고 미국, 중국 등 선도국에 비해 뒤처진 자율주행 인공지능(AI) 기술과 서비스 경쟁력을 높인다는 방침이다.



이를 위해 4월 광주 전역을 시범운행지구로 두고 도농 복합 지역인 광산구와 북구, 서구 일부에서 실증을 시작한다. 내년 중에는 나머지 서구와 남구, 동구까지 포함해 조선대병원 등 주요 지점을 추가하고, 광주 구시가지를 포함한 완전한 도시 단위 실증으로 확대한다.



한국교통안전공단(TS) 자동차안전연구원이 실증 총괄을 맡으며 내달 초부터 참여 기업을 공모해 기술 수준과 실증·운영 역량, 현장평가 등을 거쳐 4월 중 3개 내외의 회사를 선정한다. 선정된 기업에는 자율주행 실증·기술 개발에 필요한 규제 특례와 실증 전용 차량, 대규모 학습 데이터, 기술·운영관제, 전용보험 등 전방위 지원을 제공한다. 실증 전용 차량인 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 200대를 기술·운영 역량 등을 고려해 차등 배분하고, 자율주행 소프트웨어가 차량 제어 기능에 접근할 수 있도록 지원하는 차량 제어 인터페이스(API)도 제공한다.



실증 차량은 주택가와 도심을 포함한 지하차도·교차로 등 광주 전역의 일반 도로에서 출근길·야간 환경 등 시간대를 가리지 않고 24시간 실제 일반 차량과 함께 운행하게 된다.



국토부는 “광주 국가 AI 데이터센터에 있는 그래픽처리장치(GPU) 200장(엔비디아 H100)을 활용해 참여 기업의 AI 학습을 지원하고 가상 환경에서 주행 시나리오를 검증하도록 도울 계획”이라며 “도시 단위 대규모 실도로 검증을 통해 미국과 중국에 이은 자율차 3대 강국으로 도약하기 위한 기술을 확보할 것”이라고 밝혔다.