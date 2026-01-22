한·미 우주환경 공조 확대… 예·경보 더 정확하게

우주청·美 NOAA 협력 격상

우주항공청은 21일 우주청 소속 우주환경센터에서 미국 해양대기청(NOAA)의 환경위성대표단을 만나, 한·미 간 우주환경 분야 협력 확대를 위한 방안을 논의했다. 우주환경센터는 NOAA 우주환경예측센터(SWPC)를 모델로 출범한 조직이다. 그동안 NOAA와의 협력을 통해 한국 우주환경 예·경보체계 기반을 구축해 왔다.

이번 논의를 통해 양측은 우주환경 연구 성과를 실제 예·경보 운영에 연계하기 위한 연구-운영 협력을 추진하기로 했다. 아울러 우주환경 예측 정확도를 높이기 위한 실질적인 협력 항목을 중심으로 협력 범위를 확대해 나갈 계획이다.

두 기관은 우주환경 분야 협력체계를 청 단위로 격상해 양국 우주환경 분야의 정책·기술 협력과 우주전파재난 대응 공조도 강화할 예정이다.

노경원 우주청 차장은 “NOAA와의 협력은 우리나라 우주환경 예·경보 역량을 고도화하는 데 핵심적인 기반이 되어 왔다”며 “앞으로도 양 기관 간 첨단 우주환경 예측기술 교류와 정책 공조를 확대함으로써, 우주환경 기술 역량을 강화하고 국가 우주안전을 지속적으로 확보해 나가겠다”고 밝혔다.