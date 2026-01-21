“환율, 한두 달 내 1400원 전후로 떨어질 것” [李대통령 신년회견]

외환시장



“일본에 비하면 평가 절하 덜된 편”

발언 직후 환율 1460원대로 ‘급락’



환율 방어 위해 퇴직연금 투입설

“헛소문… 할 필요도 의사도 없어”

원·달러 환율이 올해 들어 처음으로 장중 1480원을 넘긴 21일 이재명 대통령이 “관련 책임 당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 (환율이) 1400원 전후로 떨어질 것이라 예측하고 있다”고 말했다. 이 대통령의 발언이 나오자 환율은 1460원대 후반까지 하락했다가 1471.3원에 주간 거래(오후 3시30분 기준)를 마쳤다.



이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 고환율 해법을 묻는 질문에 “(원화 약세가) 대한민국만의 독특한 현상은 아니어서 우리만의 정책으로 쉽게 원상으로 되돌리기는 어려운 상황”이라며 “지속적으로 가능한 수단을 발굴하고 환율이 안정되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

외환시장도 李 입에 주목 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 표시된 원·달러 환율(1469.4원). 뉴시스

이 대통령은 1400원대 후반에서 고공행진 중인 원·달러 환율에 대해 “특별한 대책이 있으면 이미 했을 것”이라며 “정부가 할 수 있는 유용한 많은 정책을 시행하고 있다”고 말했다. 이 대통령은 “(지난해) 역대 최대 수출 실적 7000억달러를 달성했고 성장도 회복되고 있는데, 환율이 윤석열 정권 당시 (수준에) 다다르고 있다”며 이같이 밝혔다. 이어 “원화 환율은 엔·달러 환율에 연동되는 측면이 있는데 일본에 비하면 우리는 평가 절하가 덜된 편”이라며 “일본 기준에 맞추면 1600원 정도 되어야 하는데 그래도 잘 견디고 있는 편”이라고 설명했다.



대통령이 외환당국의 환율 하락 전망과 시장 안정 의지를 직접 밝힌 것은 이례적이다. 시장도 바로 반응했다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 1480.4원으로 출발해 1481.3원까지 올랐으나, 이 대통령 발언 직후 1468.7원까지 급락했다. 이후 환율은 다시 상승세로 돌아서 주간 거래 종가 기준 전 거래일보다 6.8원 내린 1471.3원을 기록했다. 장중 환율이 1480원을 넘은 것은 정부가 강력한 구두개입과 함께 환율 안정화 대책을 내놓은 지난해 12월24일 이후 17거래일 만이다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴스1

정부가 ‘국내시장 복귀계좌’(RIA) 등 달러 수급 안정 대책을 내놓고 외환 당국도 개입하고 있지만 환율은 이달 내내 일시적으로 내렸다 오르기를 반복하고 있다. 대통령까지 나서서 환율 안정을 약속했지만 원화 약세를 점치는 시장 심리가 돌아설지는 미지수다.



이 대통령은 ‘정부가 퇴직연금을 기금화해 고환율을 잡으려 한다’는 일부 주장에 대해 “헛소문”이라고 일축했다. 이 대통령은 “‘퇴직연금 내 건데, 정부에서 외환시장 방어하려고 자기 마음대로 쓰려고 그런다’ 이런 헛소문이 또 퍼지고 있다”며 “가능하지도 않을 뿐만 아니라 그렇게 할 필요도 없고 그렇게 할 의사도 전혀 없다”고 못 박았다.