[사설] 보완수사권·원전 필요성 인정한 李, 공감 얻을 것

이재명 대통령이 어제 신년 기자회견에서 검찰(공소청)에 보완수사권을 부여하는 문제와 관련해 “예외적으로 필요한 경우가 있다”고 말했다. “저는 보완수사를 안 하는 게 맞다고 생각한다”면서도 현실적인 필요성을 인정한 것이다. 여권 강경파에서 주장하는 검사 수사권 완전박탈 개혁 방안과 거리를 두는 동시에 정부 안에 힘을 실어준 것이다. 이 대통령의 입장에 찬동한다. 이 대통령도 강조했듯, 검찰개혁의 최종 목표는 국민의 권리 구제와 인권 보호이어야 하기 때문이다. 수사권이 경찰에만 맡겨진다면 범죄 피해자 구제의 공백, 수사 지연 등 부작용이 속출할 것이라는 우려를 대통령이 엄중히 받아들인 것으로 보인다.



신규 원전 건설과 관련해서도 이 대통령은 “필요하면 안전성 문제를 포함해 검토할 수 있다”고 밝혔다. 지난해 9월 “원전을 짓는 데 최소 15년이 걸린다. 원전 지을 데가 없다”며 부정적 입장을 보였던 것과는 확연히 달라진 모습이다. 현 정부가 탈(脫)원전 기조에서 벗어날 것이라는 기대를 갖게 한다. 한국이 처한 경제·안보 현실을 고려할 때 이 대통령의 태도 변화는 지극히 합리적이고 현실적인 선택이다.



최근 정치권에서 제기된 용인 반도체 클러스트 호남 이전설을 일축한 것도 바람직하다. 이 대통령은 “정부 정책으로 결정한 것으로 제가 뒤집을 수 없다”며 “기업의 투자 결정은 정치권이 부탁한다고 되는 것이 아니다”라고 선을 그었다. 아울러 부동산 가격 억제를 위해 세금 규제를 도입할 가능성과 관련해서는 “가급적 안 하는 게 바람직하다. 마지막 수단으로 하는 게 좋지 않겠느냐”고 신중한 입장을 보였다. 최근 김용범 청와대 정책실장이 보유세·양도세 중과 취지의 부동산 세제 개편 가능성을 내비쳐 논란이 된 적이 있다. 국가 재정 확보를 위한 세금 부과를 다른 정책 목표를 위해 전용하면 부작용이 발생한다는 사실을 이 대통령은 명확히 인식하고 있는 것으로 보인다.



숱한 의혹이 제기된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 거취 문제와 관련해서 “아직 결정하지 못했다”며 유보적 태도를 보인 점은 아쉽다. 이 대통령은 “문제가 있어 보이긴 한다”면서도 “본인의 해명도 들어봐야 하는 거 아닌가”라고 말했다. 국회 인사청문회 무산을 이유로 결단을 주저하고 있다는 말이다. 그러나 부적격 여론이 압도적으로 높고, 국민통합이라는 발탁 취지도 퇴색한 만큼 국민 눈높이에 맞춰 지명 철회하는 게 마땅하다.