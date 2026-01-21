북한서 귀순한 ‘유도 영웅’…이창수 前 대표팀 코치 별세

북한 유도 국가대표 출신으로 일평생 한국 유도의 발전을 위해 노력했던 이창수 전 유도 대표팀 코치가 20일 심장마비로 별세했다. 향년 58세.



1967년 3월 북한에서 태어난 고인은 1989년 세계선수권대회에서 동메달을 따는 등 북한 유도 대표팀의 주축으로 활약했다. 1990년 베이징 아시안게임에서 한국 선수에게 졌다는 이유로 강제노역 등 고초를 겪었고, 1991년 스페인 세계선수권대회에 참가했다가 탈출해 한국으로 귀순했다. 한국마사회 코치, 대만 유도대표팀 지도자, 한국 유도대표팀 코치와 대표팀 트레이닝 코치로 활동했고 2020 도쿄올림픽 이후 은퇴했다.



그는 귀순 1년 만에 대만 유도 국가대표 출신 진영진씨와 결혼한 뒤 호진, 문진, 위진 3형제를 낳았다. 세 아들 모두 유도를 했다.



빈소는 경기 군포시 원광대 산본병원 장례식장 3호실, 발인은 23일 오전 8시다.