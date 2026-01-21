[부고] 권순자씨 별세 외

▲권순자씨 별세, 백승광(우리은행 IT기술혁신부 부부장)·승명씨(비엠씨이 대표이사·이에스티 이사) 모친상, 박균수씨(서울산전기술 대표이사) 장모상=20일 서울아산병원 발인 23일 오전 6시40분 (02)3010-2000
▲서이순씨 별세, 정민호(런너스클럽 이사)·지영·소영(칸타타 대표)·숙영씨(통번역사) 모친상, 김준효·주규남(힐컵코리아 대표)·윤용찬씨(마이금융파트너 WHY 대표) 장모상, 하지영씨 시모상=21일 연세대 세브란스병원 발인 23일 오전 7시 (02)2227-7500
▲구자록씨 별세, 안중은씨(한국전력 경영관리본부 부사장) 장인상=21일 창원 파티마병원 발인 23일 오전 8시30분 (055)270-1900
▲권순자씨 별세, 백승광(우리은행 IT기술혁신부 부부장)·승명씨(비엠씨이 대표이사·이에스티 이사) 모친상, 박균수씨(서울산전기술 대표이사) 장모상=20일 서울아산병원 발인 23일 오전 6시40분 (02)3010-2000
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지