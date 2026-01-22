별 탄생 때 규산염 결정화 세계 최초 입증

이정은 서울대 교수 연구팀 발표

최고 권위 학술지 ‘네이처’ 게재

국내 연구진이 세계 최초로 별이 생성될 때 규산염이 결정화하는 과정을 입증했다. 태양계 형성 초기 물질 순환을 추적하는 주요 단서로 이번 연구가 태양계 탄생 비밀을 푸는 데 기여할 전망이다.



과학기술정보통신부는 이정은(사진) 서울대 교수 연구팀이 밝힌 이런 내용의 연구 성과가 세계 최고 권위 학술지 ‘네이처’에 게재됐다고 22일 밝혔다.



지구형 행성과 혜성을 구성하는 핵심 성분인 규산염은 지구 지각을 구성하는 물질의 약 90%를 차지한다. 규산염의 결정질 형태는 600도 이상의 고온 환경에서만 형성되는 것으로 알려졌는데, 극도로 차가운 태양계 외곽에 있는 혜성에서 결정질 규산염이 발견돼 결정화와 이동 과정에 대한 의문이 있었다.



이번 연구는 태양계뿐 아니라 다른 항성 주위의 행성계 형성 과정에도 적용할 수 있다. 정부는 “제임스 웹 우주망원경을 활용한 시계열 관측 연구의 중요한 기준점이 될 것”이라고 밝혔다.