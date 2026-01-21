광양 산불 대응 2단계 격상…회관·면사무소로 주민 대피

전남 광양에서 산불이 바람을 타고 확산하면서 소방 당국이 대응 2단계를 발령하고 진화 작업을 벌이고 있다.



21일 전남소방본부와 광양시에 따르면 이날 오후 3시 31분께 광양시 옥곡면에서 산불이 났다는 신고가 접수됐다.

산불. 연합뉴스

산림·소방 당국은 헬기 19대와 소방차 31대 등을 동원해 진화 중이지만 건조주의보가 내려진 상황에서 바람도 강하게 불어 어려움을 겪고 있다.



현장에는 바람이 평균 풍속 초속 3.6ｍ로 불고 있다.



소방 당국은 이날 오후 4시 31분을 기해 대응 단계를 1단계에서 2단계로 상향했다.



산불 2단계는 예상 피해 면적이 50∼100㏊, 평균 풍속 7∼11m/s, 예상 진화 10∼48시간 미만일 때 발령된다.



주택에서 시작된 화재가 인근 야산으로 확대된 것으로 소방 당국은 추정했다.



주택은 전소돼 완전히 진화됐으며 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.



광양시는 안전 문자메시지를 발송해 옥곡면 점터·명주·신기·삼존 마을 주민들은 옥곡면사무소로, 진상면 이천·외금 마을 주민은 마을회관, 내금 마을 주민은 백학문화복지센터로 각각 대피하도록 안내했다.

<연합>