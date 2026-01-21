"전주·완주 통합 갈등 커질라…” 김관영 전북지사 22일 완주 방문 연기

김관영 전북도지사가 전주·완주 통합을 둘러싼 지역 내 반발 여론을 고려해 22일로 예정한 완주군 방문을 잠정 연기했다. 통합 찬반을 둘러싼 갈등이 격화되는 상황에서 도지사의 방문이 오히려 대립을 증폭시킬 수 있다는 판단에 따른 것으로 보인다.

김 지사는 21일 입장문을 통해 “22일로 예정됐던 완주군 방문을 잠정 연기하기로 결정했다”며 “이번 방문이 통합을 둘러싼 찬반 대립과 갈등을 격화시키는 기폭제가 돼서는 안 된다고 판단했다”고 밝혔다.

이번 방문 연기는 전주·완주 통합에 반대하는 일부 완주군민들이 집회 신고 등 집단 행동에 나선 상황을 의식한 조치로 해석된다. 통합 논의를 둘러싼 긴장 국면에서 전북도가 속도 조절에 나선 셈으로도 풀이된다.

김 지사는 완주 지역에서 분출되는 다양한 의견을 ‘민주주의의 과정’으로 규정하며 "현 시점에서는 충분한 논의와 토론의 시간이 필요하다’고 강조했다.

다만, 김 지사는 방문 연기가 통합 추진 의지의 후퇴는 아니라는 점을 분명히 했다. 그는 “통합의 시계는 멈추지 않았다”며 “지금은 변화를 위한 골든타임”이라며 전주·완주 통합 추진 기조를 재확인했다. 또 통합을 ‘전북 전체의 이익을 위한 거대한 동력’으로 표현하며 "도지사로서 끝까지 책임을 다할 것"이라는 뜻도 밝혔다.

김 지사는 완주군 정치권을 향해 “군민의 이익과 지역의 미래를 위한 대승적인 결단”을 촉구하면서 "앞으로도 통합이 완주군민에게 가져올 혜택과 비전을 지속적으로 설명하고 소통할 것"이라고 전했다.

한편, 김 지사는 민선 8기 도정 운영 성과와 향후 추진 방향을 주민들과 공유하고, 현장의 다양한 목소리를 정책에 담기 위해 지난 7일 전주시를 시작으로 오는 23일까지 ‘도민과 함께하는 2026년 시군 방문’을 추진 중이다.