포항의 새 물길 여는 ‘해오름대교’, 오는 30일 오후 개통…안전 준비 마쳤다

29일 개통식 후 30일 오후 2시 통행 시작, 교차로 신호 조정 및 실시간 관제 투입

유관기관 합동 점검 통해 안전 강화, 주변 20여 개 교차로 최적화 및 주정차 단속 강화

경북 포항시는 효자~상원 간 도로건설 공사의 핵심 구간인 '해오름대교'의 임시 개통을 앞두고 시민 안전 및 원활한 차량 흐름을 위한 교통시스템 점검을 실시했다고 21일 밝혔다.

해오름대교는 오는 29일 개통식을 개최한 후, 30일 오후 2시부터 임시개통된다.

포항시는 지난 15일 해오름대교의 개통을 앞두고 예비준공검사 및 현장점검을 실시하고 있다. 포항시 제공

특히 포항시는 안전한 도로 환경 조성을 위해 지난 15일 경북도 도로철도과, 포항 남·북구경찰서, 시행사와 함께 예비준공검사 및 현장 점검을 진행했다.

점검을 통해 교통사고 예방 및 안전을 위한 18건의 개선 사항을 협의했으며, 오는 22일 경북도경찰청과 재차 협의를 거쳐 안전 대책을 더욱 공고히 할 계획이다.

시는 대교 개통으로 인한 교통 변화에 선제적으로 대응하기 위해 대교로 진입하는 영일대사거리와 수협사거리를 비롯한 주변 20여 개 교차로의 신호시스템을 조정했다.

임시 개통 이후에는 교통 흐름을 실시간으로 관제해 최적의 교통 및 신호체계 방안을 마련할 예정이다.

아울러 남·북구 주요 간선도로의 원활한 소통을 위해 주정차 단속도 강화한다.

시는 단속 홍보 현수막과 배너를 설치해 시민들의 주의와 적극적인 협조를 당부했다.

포항시 관계자는 “해오름대교 개통은 포항시의 관광과 교통운영 패러다임을 바꿀 큰 전환점이 될 것”이라며, “시민들이 안심하고 편리하게 이용할 수 있는 도로 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.