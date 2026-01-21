中, 日에 판다 대여 중단하나… “日판다팬들, 중국 와서 보라”

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언에 대한 중국의 대(對)일 보복 조치가 이어지는 가운데 50년 넘게 이어진 판다 대여마저 끊어질 가능성이 높아지고 있다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 21일 정례브리핑에서 중국이 곧 만료되는 일본과의 자이언트판다 대여 협정을 연장할 의향이 있는지를 묻는 질문에 “중·일 협의에 따라 일본 도쿄 우에노동물원에 가서 살고 있던 자이언트판다 ‘샤오샤오’와 ‘레이레이’는 예정대로 2026년 2월 이전에 중국에 돌아올 것”이라고 답했다.

일본 도쿄 우에노동물원의 자이언트 판다 샤오샤오. 신화연합뉴스

궈 대변인은 그러면서 "우리는 일본에 많은 자이언트판다 팬이 있다는 것을 알고 있고, 우리는 일본 민중이 중국에 와서 자이언트 판다를 보는 것을 환영한다"고 말했다. 자이언트판다 반환이 임박한 상황에서 당장은 후속 대여를 할 뜻이 없다는 것으로 해석된다.

앞서 일본 도쿄도는 우에노동물원에 있는 쌍둥이 자이언트판다 수컷 샤오샤오와 암컷 레이레이가 27일 나리타 공항을 통해 중국으로 간다고 19일 발표했다. 샤오샤오와 레이레이는 2021년 6월 우에노동물원에서 태어나 생활해 왔다. 이들의 아빠 ‘리리’와 엄마 ‘싱싱’은 2024년 9월 중국에 반환됐다.

중국은 전 세계에서 자국에만 있는 판다를 우호 관계를 맺은 국가에 선물·대여하는 형식으로 ‘판다 외교’를 펼치고 있다. 2024년 한국에서 중국 쓰촨성 청두로 간 ‘푸바오’처럼 해외에서 태어난 판다는 규정에 따라 만 2∼4세 시기에 중국에 반환된다.

일본은 1972년 중국과 국교를 정상화한 이후 자이언트판다를 들여와 사육해왔지만 샤오샤오와 레이레이가 반환된다면 54년 만에 판다가 없는 나라가 된다.