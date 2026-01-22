'흑백요리사' 임성근, 알고보니 전과 6범 “방송활동 전면 중단하겠다”

유튜브 채널 '임성근 임짱TV' 영상 갈무리

넷플릭스 예능 '흑백요리사2' 측이 임성근 셰프의 음주운전 전력 관련 입장을 밝혔다.

넷플릭스 관계자는 21일 "흑백요리사2 제작진은 출연자 섭외와 사전 검증 과정에서 2020년 발생한 음주운전 이력 1건을 확인했다"며 "그 외 추가적인 형사 처벌 사실은 사전에 고지 받은 바 없고 확인할 수 없었다"고 설명했다.

그러면서 "현재 발생한 상황에 제작진 또한 매우 유감스럽게 생각한다. 이로 인해 불편함을 느꼈을 시청자들께 사과드린다. 이번 사안을 계기로 향후 출연자 관련 절차를 보다 면밀히 검토하고 보완할 수 있는 방안을 신중히 검토하겠다"고 밝혔다.

임성근은 올리브 '한식대첩3'(2015) 우승자이며, '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌2(2025~2026)로 인기몰이 했다. 18일 유튜브 채널 '임성근 임짱TV'에서 음주운전을 자백했다 그는 "10년에 걸쳐 3번 음주를 했다. 평소 난 술을 마시면 차에서 잔다. 경찰에 걸려 설명했는데, '왜 시동을 걸고 있냐'고 하더라. 그때 한 번 있었는데, 10년 정도 된 것 같다. 가장 최근 적발된 건 5~6년 전"이라며 "형사처벌을 받아 면허가 취소 돼 다시 땄다"고 털어놨다. 현재는 영상을 삭제한 상태다.

하지만 실제로는 총 6회 전과가 있는 것으로 드러났다. 임성근은 1999년 9월21일 음주운전으로 벌금 500만원을 선고 받았다. 그해 8월15일 오후 8시25분께 인천 부평구에서 서구 일대까지 약 3㎞를 운전하다 적발됐다. 당시 혈중 알코올 농도는 0.153%로, 면허 취소 기준(0.1%)을 넘었다. 면허가 없는 상태에서 부인 소유 오토바이를 몰았으며, 37일간 구금됐다.

당시 임성근은 집행유예 기간이었다. 1998년 3월25일 도로교통법 위반으로 징역 8개월에 집행유예 2년, 벌금 30만원을 선고받았다. 임성근은 항소했으나 2000년 4월 기각됐다. 2009년과 2017년 음주운전으로 벌금 200만원과 300만원도 선고받았다. 2020년엔 서울 구로구 가리봉동에서 혈중 알코올 농도 0.14% 상태로 운전해 징역 1년에 집행유예 2년, 사회봉사 80시간과 준법운전강의 40시간을 명령 받았다. 이 외에도 노량진 시장에서 시비가 붙어 쌍방폭행으로 벌금 30만원을 물어줬다.

한편 한식 조리기능장 보유자인 임 셰프는 지난 2015년 tvN ‘한식대첩3’에서 우승하며 이름을 알렸다. 최근 방영된 ‘흑백요리사2’에서는 최종 7인에 들며 인기를 끌었고, 이후 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등에 출연했다.