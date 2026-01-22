“천안·아산 60세 이상 검진비 할인해드려요”

순천향대 천안병원 의료기부

순천향대학교 부속 천안병원이 천안·아산지역 고령층을 대상으로 종합건강검진 비용 20%를 감면하는 의료기부에 나선다.



천안시는 21일 순천향대·부속천안병원과 ‘시민 건강증진 및 글로컬대학30 성과 확산을 위한 업무협약’을 체결했다. 순천향대 측은 이날 아산시와도 같은 내용의 협약을 체결했다. 이번 협약에 따라 천안·아산시에 거주하는 만 60세 이상 시민은 향후 순천향대 천안병원에서 종합건강검진을 받을 경우 비용의 20%를 감면받게 된다. 이문수 순천향대 천안병원장은 “지역사회와 시민들의 성원이 있었기에 병원이 성장할 수 있었다”며 “그 고마움을 시민 건강으로 보답하고자 의료기부를 결정했다”고 밝혔다. 이 병원장은 “60세 이상은 은퇴 이후 소득이 줄어드는 시기이자 건강관리가 가장 중요한 시점인 만큼 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.