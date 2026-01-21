블룸버그 “한국, 환율 압박으로 올해 200억달러 대미투자 연기할 듯”

해결되지 않는 원화 약세로 인해 한국 정부가 올해 미국에 약속했던 최대 200억 달러 투자가 미뤄질 것이라고 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 20일(현지시간) 보도했다.

블룸버그에 따르면 해당 소식통은 “외환 시장 상황이 안정될 때까지 투자는 미뤄야 할 것”이라고 말했다. 이 소식통은 “기업과 개인 투자자들의 자본 유출이 환율에 부담을 주고 있으나 곧 안정될 것”이라면서도 어느 수준 환율에서 투자가 시작될 지에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

아울러 이 소식통은 지난 14일 스콧 베선트 미 재무장관이 “한국의 강력한 펀더멘털과는 부합하지 않는다”며 한국 환율 시장에 ‘구두 개입성’ 메시지를 내놓은 것이 원화 가치를 끌어올리는 데 도움이 되기는 했으나 아직 그 영향력을 평가하기는 이르다고도 말했다.

한국 정부는 지난해 11월 관세 후속 협상을 통해 미국에 3500억달러를 투자하기로 하고, 이중 조선 분야에 우선 배정한 1500억달러 외의 나머지 2000억 달러는 연간 200억 달러 한도 내에서 장기 투자하기로 했다. 다만, 이후 환율 상황이 악화돼 한국이 올해 예정된 대미 투자를 미룰 수 있다는 전망이 지속해서 나왔다.

이는 경제 상황에 맞춰 대미 투자 규모와 개시 시점을 유연하게 잡을 수 있다는 정부의 기존 입장과도 크게 다르지 않다. 지난해 한·미가 체결한 대미 투자 관련 양해각서(MOU)에는 외환시장 불안 등이 우려되는 경우에는 납입 시기나 규모 조정을 요구할 수 있도록 하는 장치가 마련돼 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 재정경제부 제공

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 지난 16일 로이터와의 인터뷰에서 대미 투자가 상반기에 시작될 수 있느냐는 질문에 “그럴 것 같지 않다”며 “적어도 올해에는, 현재의 외환 시장 여건에서 많은 금액을 투자할 수는 없다”고 말했다. 블룸버그 통신도 올해 대미 투자 연기 가능성을 재정경제부에 문의했으나, 재정경제부는 한국의 대미 투자 사업이 2026년 상반기에 시작될 가능성은 낮다는 구 부총리의 기존 입장을 재차 강조했다고 전했다.