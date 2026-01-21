광양 산불에 국가소방동원령 발령…전북·광주·경남 소방력 투입

전남 광양에서 발생한 산불 진화를 위해 국가 차원의 소방 동원이 이뤄졌다.

소방청은 21일 전남 광양시 옥곡면에서 발생한 산불 확산에 대응하기 위해 이날 오후 8시를 기해 국가소방동원령을 발령했다고 밝혔다.

국가소방동원령에 따라 전북·광주·경남 등 인근 지역에서 산불전문진화차를 포함한 소방차량 25대와 재난회복지원차 7대가 현장에 투입됐다. 국가소방동원령은 특정 시·도의 소방력만으로는 재난 대응이 어렵다고 판단되거나, 국가 차원의 소방력 동원이 필요할 경우 소방청장이 발령한다.

이번 산불은 이날 오후 3시 2분쯤 광양시 옥곡면의 한 주택에서 발생한 화재가 강한 바람을 타고 인근 야산으로 번지고 있다는 신고로 시작됐다. 소방 당국은 오후 3시 7분쯤 현장에 도착해 진화에 나섰으며, 오후 3시 48분 소방 대응 1단계, 오후 4시 31분 대응 2단계를 차례로 발령했다.

불이 시작된 주택은 전소됐으며 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

소방 당국에 따르면 이날 오후 6시 기준 산불 영향 구역은 약 28㏊, 화선 길이는 2.7㎞로 이 중 1.5㎞에 대한 진화가 완료돼 진화율은 56% 수준이다. 현재까지 임야 약 15㏊가 피해를 본 것으로 집계됐다.

광양시는 안전 문자메시지를 통해 주민 대피를 안내했다. 옥곡면 점터·명주·신기·삼존마을 주민들은 옥곡면사무소로, 진상면 이천·외금마을 주민들은 각 마을회관으로, 내금마을 주민들은 백학문화복지센터로 각각 대피했다. 현재 옥곡면 38명, 진상면 48명 등 총 86명의 주민이 대피한 것으로 확인됐다.

소방 당국은 야간에도 가용 인력과 장비를 총동원해 산불 확산을 막는 데 총력을 기울이고 있다.