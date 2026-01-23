농축산물 온라인 거래 활성화… 유통비용 거품 낮춘다 [농어촌이 미래다-그린 라이프]

정부, 가격 안정화 구상



2023년 기준 49%… 배추 등 60∼70%

도매법인 수수료 높아 가격 상승 요인

생산자·소비자 연결해 제품 경쟁력 ‘업’

정부는 농축산물의 가격 안정화를 위해 온라인 거래를 점차 확대시킨다는 방침이다. 온라인을 통해 생산자와 소비자를 직접 연결해 줌으로써 불필요한 유통비용을 줄이고 제품의 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.



22일 농림축산식품부에 따르면 정부의 농축산물 유통구조 개선방안은 온라인 시장을 확대하는 것이 골자다. 기존의 주요 유통 경로인 도매시장의 경우 경쟁을 촉진해 시장성을 높이고, 온라인 거래 활성화를 통해 유통과정에서 발생한 도매업체의 마진을 줄여 가격 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

농산물의 경우 소비자 가격에서 생산자가 받는 가격을 뺀 유통비용이 2023년 기준 49.2%로 절반에 육박하고 있다. 이는 10년 전보다 무려 4.2%포인트 높아진 수준이다. 특히 배추나 무 등 일부 농산물의 경우 유통비용이 60∼70%에 이르는 것으로 파악되고 있다.



농산물 가격이 높게 책정된 이유 중 하나로는 도매법인이 받는 수수료가 꼽힌다. 경매를 진행한 뒤 생산자가 도매법인에 지불하는 수수료가 지나치게 높다는 것이다. 국내 최대 농수산물 거래시장인 가락시장의 경우 도매법인의 영업이익률이 20%대에 달하는 것으로 알려져 있다. 이에 정부는 도매법인의 위탁 수수료율 인하를 추진하고 있다. 또 도매법인에 대한 평가체계를 강화하고, 지정취소까지 가능하도록 제도를 손보고 있다.



장기적으론 가격 변동성이 큰 경매 중심의 거래에서 벗어나 예약형 정가·수의 매매를 도입한다는 방침이다. 거래 당일의 시장 내 수요와 반입량에 따른 가격 결정 구조가 가격 변동성을 키운다는 지적에 따른 것이다. 정부는 생산자가 시장 상황에 따라 탄력적으로 출하할 수 있도록 주요 품목 전자송품장 작성을 의무화할 계획이다.



정부가 장기적인 대안으로 삼는 것은 온라인 시장의 활성화다. 플랫폼에서 거래를 체결한 뒤 소비지로 직접 배송하는 유통구조를 활성화해 유통비용을 줄이겠다는 것이다. 생산자와 소비자를 직접 연결해주면서 이들의 가격 결정권을 높이고, 도매시장과의 경쟁도 유도하겠다는 구상이다. 온라인 도매시장은 현재 전체 도매거래의 6%를 취급하는데 2030년까지 50%로 높이는 것이 목표다.



동시에 산지 스마트화로 유통과 물류의 효율성을 높이기로 했다. 2030년까지 주요품목 주산지 중심 스마트 농산물산지유통센터(APC)를 300개소까지 확충하고, 디지털 기술을 활용한 팰릿 등 물류기기 운영·관리 고도화도 추진한다.