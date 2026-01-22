“이 간장 있다면 먹지 마세요” 긴급 회수…유해 물질 기준치 46배 초과

‘삼화맑은국간장’ 기준치 초과 유해 물질 검출

소비기한 2027년 12월21일 표시 제품 대상

식품의약품안전처는 시중에서 유통 중인 삼화식품공사의 ‘삼화맑은국간장’에서 기준치를 넘은 유해 물질이 검출됨에 따라 해당 제품 판매 중단과 긴급 회수 조치에 나섰다고 22일 밝혔다.

식약처는 대구광역시 달서구 소재 삼화식품공사가 제조하고 판매한 ‘삼화맑은국간장(식품유형:혼합간장)’에서 3-MCPD(3-모노클로로프로판-1,2-디올)가 기준치를 초과해 검출됐다고 설명했다.

3-MCPD는 대두와 같은 식물성 단백질을 산으로 분해하는 과정에서 비의도적으로 생성되는 유해 물질이다. 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IRAC)에 의해 ‘발암 가능성을 고려하는 물질’을 뜻하는 ‘2B군’으로 분류돼 있다.

소비기한이 2027년 12월21일로 표시된 제품이 회수 대상이다. 1.8L의 이 제품은 총 2387개가 생산됐다. 동진생명연구원이 수행한 검사에서 이 제품의 3-MCPD 함량은 기준치인 0.02㎎/㎏을 46배나 초과한 0.93㎎/㎏으로 나타났다.

식약처는 관할 지자체인 달서구청이 해당 제품을 신속하게 회수하도록 조치했다. 같은 제품을 구매한 소비자에게는 즉시 섭취를 중단하고, 구입처로 반품해야 한다고 당부했다.

식약처 관계자는 “식품 관련 불법 행위를 목격하면 불량식품 신고전화(1399)로 신고하거나, 스마트폰 앱 ‘내손안’을 이용해 간편하게 신고할 수 있다”고 말했다.