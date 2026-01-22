김영철 “父는 주폭…형 교통사고로 하늘나라로” 가정사 고백

tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 화면 캡처

코미디언 김영철이 고등학교 3학년 때 친형이 교통사고로 세상을 떠났다고 했다.

21일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록(유퀴즈)’에는 성실함이 개인기인 김영철이 출연했다.

김영철은 "제가 성실할 수밖에 없던 게 엄마·아버지가 많이 싸우셨고, 제가 기억하는 아버지 모습은 술 드시면 갑자기 술을 드시다가 상을 엎었다"고 했다.

그러면서 "고3 때 형이 교통사고로 하늘나라 간 그날, 남편에게 사랑 받지 못하고 남편에게 늘 속상한 엄마가 큰아들을 잃었다. 자잘한 걸로 엄마를 속상하게 하고 싶지 않았다"고 말했다.

김영철은 엄마를 돕고 싶은 마음에 초등학교 5학년 때부터 신문배달을 했다고 했다. 그는 "엄마에게 도움이 될 수 있는 게 좋았다"며 신문배달을 한 게 성실함으로 이어졌다고 했다.

이어 "신문 배달을 하면서 약속을 지켜야 한다는 걸 배웠다. 비 오는 날 신문을 안 볼 줄 알고 안 갔다가 호되게 혼났다. 지금 생각해보니 엄마에게 도움 될 수 있는 작은 일들을 시작하고 학교도 빠지지 않았다. 성실함이 몸에 밴 거 같다"고 말했다.

10년간 매일 아침 7시 라디오를 진행하고 23년째 영어 공부 중이라는 김영철은 ‘꾸준함의 비결’을 묻는 말에 “어렸을 때도, 10대 때도 엄마 말을 잘 들었던 것 같다. 흔히 말하는 ‘까진’ 생활을 해본 적이 없다”고 답했다.