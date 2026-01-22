코르티스의 끝없는 파워 음원 행보…美 빌보드 19주 연속 차트 인

美 실물 음반 판매량 집계 차트 '톱 앨범 세일즈' 재진입

데뷔곡 GO!·FaSHioN, 스포티파이 스트리밍 1억 회 돌파

그룹 코르티스(Cortis). 왼쪽부터 성현, 마틴, 건호, 주훈, 제임스. 한윤종 기자

보이그룹 코르티스(Cortis)의 데뷔음반이 미국 빌보드 차트에서 19주 연속 차트 순위권을 지키는 저력을 드러냈다.

21일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드(Billboard)가 공개한 최신 차트에 따르면 코르티스의 데뷔 음반 'COLOR OUTSIDE THE LINES'(컬러 아웃사이드 라인스)가 미국 내 실물 음반 판매량 집계 차트인 'Top Album Sales'(톱 앨범 세일즈)에 재진입했다.

또 'Top Current Album Sales'(톱 커런트 앨범 세일즈)는 지난주 대비 17계단 오른 13위로, 45위(1월 10일 자)에서 30위(1월 17일 자), 13위까지 오르며 제대로 역주행 가도를 탔다.

이외에도 코르티스는 'World Album Charts'(월드 앨범 차트) 4위를 기록하는 등 19주 연속 차트 속 순위권을 유지하며 신예 케이팝 보이그룹의 입지를 공고히 하고 있다.

공식 활동이 종료된지 약 4개월이 지난 시점에도 주요 음반 차트에서 재진입과 역주행을 이뤄낸 것은 미국 내에서 신규 팬덤 유입이 지속적으로 이뤄지고 있는 것으로 풀이된다.

코르티스는 빌보드 외에도 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 데뷔 앨범 인트로곡 'GO!'(고!)와 수록곡 'FaSHioN'(패션)이 각각 누적 재생 수 1억 회를 돌파하며 최근 4년 내 데뷔한 케이팝 보이그룹 중 유일하게 '억대 스트리밍' 곡을 두 곡 이상 보유한 팀이 됐다.

한편, 코르티스는 미국프로농구협회(NBA)와의 협업으로도 화제를 모으고 있다. 이들은 최근 'Friends of the NBA'(프렌즈 오브 더 엔비에이)로 발탁돼 홍보대사 활동에 나서고 있다.

이로써 오는 2월 12일 코르티스는 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 'NBA Crossover Concert Series(NBA 크로스오버 콘서트 시리즈)의 헤드라이너로 무대에 오를 예정이다.