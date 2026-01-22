"어린이집 관계자가 직원용 화장실서 불법 촬영"…경찰 수사

경기 용인시의 한 어린이집 관계자가 직원용 화장실에서 불법 촬영을 했다는 신고가 들어와 경찰이 수사 중이다.



용인동부경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 카메라 등 이용촬영 혐의로 40대 남성 A씨를 입건해 조사하고 있다고 22일 밝혔다.

경기 용인동부경찰서 전경. 경기남부경찰청 제공

A씨는 용인시에 있는 한 어린이집의 직원용 여자 화장실 변기에 소형 카메라를 설치해 불법 촬영을 한 혐의를 받고 있다.



해당 어린이집은 A씨의 아내가 운영 중이며 A씨는 이곳의 차량 기사로 근무하고 있었던 것으로 전해졌다.



지난달 9일 한 교사가 화장실을 이용하던 중 해당 카메라를 발견했으며, 경찰은 같은 달 중순 관련 신고를 받고 수사에 착수했다.



해당 어린이집 교사들에 따르면 A씨 부부는 카메라를 발견한 교사들의 요구에도 경찰에 신고하지 않고 사설 업체에 포렌식 작업을 맡겼으며 이 과정에서 일부 메모리를 삭제하려고 시도한 정황이 드러났다.



경찰은 최소 5명의 교사가 카메라가 설치된 화장실을 사용했을 것으로 보고 있다.



A씨가 문제의 카메라를 버렸다고 주장하고 있는 관계로 경찰은 A씨의 컴퓨터 등 다른 물품들을 압수해 혐의 입증에 주력하고 있다.



경찰 관계자는 "카메라 발생 시점으로부터 수 일 뒤 신고가 이뤄진 관계로 카메라 확보 등에 어려움을 겪고 있는 상황 "이라며 "A씨에 대한 구속영장 신청을 검토 중"이라고 말했다.

<연합>