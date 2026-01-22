“우리 합치자”… 정청래, 조국혁신당에 합당 제안

“민주·혁신, 추구하는 시대정신 같아”

더불어민주당 정청래 대표가 22일 조국혁신당을 향해 “우리 합치자”며 합당을 공식 제안했다.

더불어민주당 정청래 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당과의 합당을 제안하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 국회에서 긴급 기자회견을 열어 “이재명정부의 성공, 6·3 지방선거의 승리가 시대정신이다. 민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다고 생각한다”며 이같이 밝혔다. 정 대표는 “민주당과 혁신당이 이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명정부 성공이라는 공동목표를 위해 원팀으로 뛰어야 한다고 생각한다”며 “두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지길 바란다”고 했다.

이와 관련, 박수현 수석대변인은 “정 대표와 혁신당 조국 대표는 그동안 이 문제를 가지고 여러 차례 교감을 가져왔고, 어제 오후에 이 제안에 대해 (혁신당과) 합의했다”고 했다. 박 대변인은 “혁신당은 혁신당 나름대로 사정이 있을 수 있다”며 “민주당이 제안하고 그에 대해 조 대표가 어떤 응답을 할지 모르지만, 오늘 발표에는 합의했다”고 말했다.

박 대변인은 당 최고위원회에서 합당을 둘러싼 반대 의견이 있었는지에 대해선 “다양한 의견이 있었다”고 해 일부 반대 의견도 있었음을 시사했다.