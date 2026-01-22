국내 총기 제작 업체 SNT 모티브, 미국서 ‘저위험권총’ 등 선보여

국내 최대 소구경 화기 제조업체 SNT모티브가 20∼23일 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 총기 전시회 ‘Shot Show 2026’에 참가했다고 22일 밝혔다.

이번 전시회는 전 세계 약 2700개 업체들이 참가했다.

미국 Shot Show 2026 전시회 부스 운영 모습. SNT 모티브 제공

SNT모티브는 지난해 말 경찰청과 공급계약을 체결한 저위험권총과 저위험탄을 함께 선보여 해외 관계자들에게 많은 주목을 받았다.

기존 38구경 리볼버를 대체하는 저위험권총은 9㎜ 리볼버 총기로 저위험탄, 보통탄, 공포탄을 모두 사용할 수 있다.

SNT모티브가 자체 개발한 저위험탄은 탄두를 플라스틱 재질로 적용, 총구 속도를 최적화하여 보통탄의 약 10분의 1 수준의 물리력으로 상대를 제압할 수 있으며, 지난해 검사 및 시험들을 모두 통과했다.

SNT모티브는 인명 피해는 최소화하며 범인을 제압할 수 있는 저위험권총 및 탄의 수요가 글로벌 시장에서 증가할 것으로 보고 적극적인 영업활동을 펼치고 있다.

훈련용 탄 제조업체인 영국의 UTM와 지난해부터 판매 및 공급망 확대 등을 지속적으로 협의하고 있다. 훈련용 UTM탄은 현재 군에서 이뤄지는 전술 및 개인화기 사격 훈련 시 안전하고 효율적 대안이 될 것으로 기대된다.

SNT모티브는 이번 전시회에서 과거 미국 시장에 선보였던 수출형 DP51 권총 및 K2S 소총을 포함, 특전사에 공급된 K13 소총의 수출형 모델인 K13A1 등 최신형 총기들과 현재 개발 중인 제품들까지 소총, 권총, 기관총, 저격용 소총 등 풀라인업(Full Line-up) 소구경 화기들을 선보였다.