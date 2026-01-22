인천공항, SNS 서포터즈 활동 나서

인천공항공사의 SNS 서포터즈가 활동에 나섰다.

인천국제공항공사는 공항청사 대회의실에서 ‘인천공항 SNS 서포터즈 6기 발대식’을 개최했다고 22일 밝혔다.

21일 인천국제공항공사에서 열린 ‘인천공항 SNS 서포터즈 6기 발대식’에 참석한 인천국제공항공사 이학재 사장(앞줄 왼쪽 일곱번째)과 윤선희 홍보실장(앞줄 왼쪽 두번째)이 서포터즈와 기념촬영을 하고 있다.

전날 열린 발대식에는 이학재 인천공항공사 사장은 서포터즈에게 위촉장과 서포터즈 증, 공사 기념품 등을 전달했다.

인천공항 SNS 서포터즈는 공항 서비스를 이용하는 여객이 직접 인천공항을 홍보하는 참여형 대학생 활동단으로, 2021년 1기를 시작으로 지난해까지 총 100여명의 대학생들이 참여했다.

특히 지난해의 경우 서포터즈들이 총 382건의 SNS 콘텐츠를 제작하며, 공항 SNS 채널과 서포터즈 개인 SNS에서 약 260만회 노출되는 등 주목할 만한 홍보 효과를 이끌어냈다.

올해 10대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 서포터즈단은 약 6개월 동안 매월 1건의 팀 영상 콘텐츠와 2건의 개인 인스타그램 및 블로그 콘텐츠를 제작한다. 우수 콘텐츠는 인천공항 공식 SNS에서 활용할 예정이다.

공사는 소정의 활동비와 더불어 우수 서포터즈들을 대상으로 별도 포상을 지급하고 서포터즈들의 역량 증진을 위해 콘텐츠 제작 교육, 항공분야 진로·취업 멘토링, 워크샵 등을 제공한다.

또 지난해에 이어 베트남, 중국, 엘살바도르 등 다양한 국적의 외국인 대학생 5명이 포함돼 해외여객들을 대상으로 한 맞춤형 홍보를 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번에 선발된 SNS 서포터즈들이 실제 공항 이용객의 관점에서 트렌디한 홍보 콘텐츠를 생산할 수 있을 것으로 기대된다”며 “최근 혁신 기술을 활용한 다양한 서비스와 시설이 인천공항에 도입되고 있는 만큼, 뉴미디어 채널을 적극적으로 활용해 홍보를 강화해 나가겠다”고 말했다.