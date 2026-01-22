“연하남과 홍대서 맥주 한 잔”…2025 MZ 연애 트렌드는?

지난해 MZ세대의 연애 방식에 변화가 감지됐다. 연상녀·연하남 커플이 늘고, 첫 만남은 카페 대신 맥주를 선택했으며 데이트 중심지 역시 강남에서 홍대·연남 일대로 이동한 것으로 나타났다. 국경을 넘는 ‘한일 매칭’도 증가했다.

소셜 데이팅 앱 ‘위피’를 운영하는 엔라이즈는 21일 발표한 ‘2025년 연애 트렌드’ 연말결산 리포트에서 지난 한 해의 사용자 데이터를 기반으로 이같은 변화를 분석했다.

가장 두드러지는 변화는 여성 연상과 남성 연하 커플의 약진이다. 해당 매칭 비율은 전년 대비 1.8%포인트 증가한 24.6%를 기록했다. 반면 남성 연상·여성 연하 매칭은 1.3%포인트 감소했다. 연상녀와 매칭된 남성의 평균 나이 차이는 3.8세로 연상남·연하녀(3.4세)보다 더 컸다. 엔라이즈는 여성 초혼 연령이 30대 초반으로 이동하면서 배우자 연령대가 20대 후반으로 넓어진 영향이 반영된 것으로 분석했다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음.

연애가 이뤄지는 공간과 방식도 달라졌다. 이용자들이 가장 선호한 첫 데이트 활동은 ‘맥주 데이트’였다. 대학가·팝업스토어·전시 공간이 밀집한 홍대·연희·연남 일대가 데이트 장소 선호도 1위를 차지했다. 업체는 “카페나 식당보다 맥주 데이트를 선호하는 흐름은 첫 만남의 어색함을 줄이고 솔직한 대화를 원하는 MZ세대의 욕구를 드러낸다”고 설명했다.

친구 찾기 기능이 가장 활발했던 지역은 서울 마포구였다. 마포구는 강남구 대비 사용자 수는 5분의 1 수준이지만 1인당 친구 요청 수는 오히려 21% 더 높았다. 온라인에서 시작된 만남을 실제 오프라인 데이트로 연결하려는 의지가 지역 특성상 강하게 작동한 것으로 풀이된다.

생활 패턴별 특징도 확인됐다. 새벽 시간대 접속률은 강북구, 서대문구, 관악구 순으로 높았다. 특히 관악구는 인구수 대비 활성 사용자 수가 압도적으로 많았다. 1인 가구 비중이 높고 대학생·사회초년생이 몰려 늦은 귀가 이후 개인 시간이 확보되는 새벽 시간대를 연애 활동에 활용하는 경향이 강한 것으로 분석된다.

국경을 넘은 연애도 돋보였다. 지난해 위피에서 ‘한일 매칭’에 참여한 한국 남성 신청자는 한국 여성보다 14.7배 더 많았고, 일본 여성 역시 자국 남성 신청자보다 2.2배 많았다. 전체 한일 매칭 중 한국 남성과 일본 여성 조합은 70.5%를 차지해 한국 여성·일본 남성 조합보다 2.4배 많았다. 두 그룹이 주고받은 메시지 수도 1.8배 많았다.

엔라이즈 관계자는 “단순한 만남을 넘어 라이프스타일과 가치관을 공유할 수 있는 ‘진짜 관계’를 찾는 이용자가 늘고 있다”고 전했다.