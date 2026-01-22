'나는솔로' 29기, 영수·옥순도 현커…"120일 됐어요"

ENA·SBS플러스 예능 프로그램 '나는 SOLO' 29기에서 오는 4월 결혼을 앞둔 영철과 정숙 외에도 또 다른 '현실 커플(현커)'이 탄생했다.

21일 '나는 SOLO' 29기 최종회 방송이 끝난 직후, 유튜브 채널 촌장엔터테인먼트TV를 통해 진행된 라이브 방송에서는 29기 출연자들이 출연해 비하인드 스토리를 전했다.

이번 기수에서는 영철과 정숙이 최종 커플을 넘어 실제 연인으로 발전해 혼인신고를 마쳤으며, 오늘 4월 결혼을 앞두고 있다. 영철은 라이브 방송에서 "초반에 하지 말았어야 할 말들을 한 것 같아 죄송한 마음이 있다"며 "만난 지 18일 만에 결혼을 결심했고, 지금은 부부의 이름으로 잘 지내고 있다"고 밝혔다.

이어 "얼굴이 좋아졌다는 이야기를 많이 듣는다"는 말에는 "정숙이 밥을 너무 잘해줘서 10kg정도 쪘다"며 웃어 보였다. 그는 "행복해 보인다는 게 그런 부분에서 느껴지는 것 같다"며 "다음엔 관리를 좀 하겠다"고 덧붙였다.

이날 방송에서는 또 다른 현실 커플의 근황도 공개됐다. 옥순과 영수 역시 최종 커플 이후 실제 연인 관계를 이어오고 있는 것으로 전해졌다.

영수는 "옥순과 최종 커플이 된 뒤 현재 약 120일 정도 만났다"며 "지금도 잘 만나고 있는 현커"라고 밝혔다. 옥순은 영수에 대해 "'내 사람'이 되고 나니 정말 많이 베풀어주는 사람"이라며 "시니컬한 말투가 고민이었는데, 실제로는 다정하고 따뜻하다"고 말했다.

영수 역시 옥순을 향해 "솔직하게 자신의 생각을 바로 표현해 줘서 좋다"며 "속이 깊고 정이 많은 사람"이라고 애정을 드러냈다.

한편 '나는 SOLO' 29기는 방송 종료 이후에도 결혼을 앞둔 커플과 현실 연애 중인 커플이 잇따라 공개되며 높은 관심을 받고 있다.

<뉴시스>